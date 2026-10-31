أعلن ناديا ميلان وإنتر ميلان في بيان مشترك عن مشروع ملعب جديد يحمل اسم «ملعب جنرالي»، ليحل محل ملعب سان سيرو التاريخي في مدينة ميلانو. ويملك كل من الناديين شركة استثمار منفصلة مقرها الولايات المتحدة.

كلفة تقارب 1.2 مليار يورو وإيرادات من المقاعد المميزة

تقدَّر كلفة بناء الملعب بنحو 1.2 مليار يورو، أي مليار جنيه إسترليني. ويعتزم الناديان بيع قرابة 12 ألف مقعد مميز أو مقعد ضيافة لتحقيق الإيرادات.

كما يخططان لاستضافة حفلات موسيقية ومباريات في رياضات أخرى داخل المنشأة. ووصف النادي الملعب بأنه بيت جديد لأجيال من المشجعين، ووجهة تسهم في التنمية الثقافية والاقتصادية والعمرانية للمدينة.

كاردينالي: أكبر صفقة حقوق تسمية في تاريخ الرياضة

قال جيري كاردينالي، مالك ميلان، إن الصفقة هي أكبر صفقة حقوق تسمية ملعب في تاريخ الرياضة العالمية. وأضاف أنها إنجاز في حد ذاته، خصوصاً أنها تحققت في إيطاليا وتعيد البلاد إلى الساحة العالمية لكرة القدم.

وشدّد على أن النظر إلى الاتفاق كدفعة رعاية سنوية فقط يُغفل الصورة الأكبر. فالملعب، بحسب قوله، يغيّر النموذج الاقتصادي للنادي عبر إيرادات أيام المباريات والضيافة والتجارب المميزة والترفيه والفرص التجارية، وهذه الموارد هي ما يتيح للنادي منافسة أكبر الأندية الأوروبية.

وأكد كاردينالي أنه لا يمكن منافسة أفضل أندية العالم باستمرار دون بنية تحتية ونموذج اقتصادي يدعمان هذا الطموح. واعتبر أن الدوري الإنجليزي الممتاز وضع المعيار في التطوير التجاري والبنية التحتية، وقال إن كرة القدم الإيطالية تأخرت عن الركب وإن الوضع يجب أن يتغير. ووصف الملعب الجديد بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام لميلان، وربما للدوري الإيطالي بأكمله.

احتجاج مشجعين على التخلي عن سان سيرو

يلعب ميلان في سان سيرو منذ 100 عام، بينما انتقل إنتر إليه عام 1947. واشترى الناديان الملعب والأراضي المحيطة به عام 2025 مقابل 197 مليون يورو، أي 164 مليون جنيه إسترليني. وظل هدم الملعب مطروحاً للنقاش لعقود.

ويرى الناديان أن تدهور الملعب القديم وافتقاره للمزايا الحديثة من أسباب تراجعهما التدريجي في ترتيب أندية كرة القدم الأوروبية.

غير أن الخطط واجهت معارضة من بعض المشجعين. فقد احتج عدد من مشجعي إنتر أمام المكان الذي أُعلنت فيه، ورفعوا لافتة تقول: «لن تطفئوا أضواء سان سيرو أبداً»، وهتفوا: «ارفعوا أيديكم عن سان سيرو».