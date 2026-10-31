تعتزم شركة سامسونج إيقاف تطبيق «Samsung News» المجمّع للأخبار قبل نهاية العام الجاري، وفق إشعارات أرسلتها إلى مستخدمي الخدمة في أسواق محدودة. وحدّدت الشركة يوم 21 ديسمبر 2026 موعدًا للإغلاق في الأسواق التي وصلتها الإشعارات، ومنها الهند وكوريا الجنوبية.

موعد الإغلاق غير مؤكد خارج الأسواق المبلَّغة

لم تؤكد سامسونج حتى الآن تاريخ إيقاف الخدمة في بقية الدول، لكن المرجَّح أن يكون في اليوم نفسه أو بعده بقليل. وقد اقتصر إرسال إشعارات الإيقاف حتى الآن على عدد قليل من الأسواق.

ولم تذكر الشركة سببًا لقرارها. ويرى كاتب المقال أن التحوّل الكبير في مشهد البحث على الإنترنت بفعل الذكاء الاصطناعي ربما كان أحد العوامل، وهو تقدير لا تدعمه تصريحات رسمية.

ثلاث طرق للانتقال إلى «Google Discover»

يستطيع أصحاب هواتف وأجهزة «جالاكسي» اللوحية استبدال «Samsung News» بخدمة «Google Discover» قبل موعد الإغلاق. وكان على المستخدمين طوال سنوات أن يختاروا بين الخدمتين، أو يستغنوا عن أي مجمّع أخبار.

الخيار الأول، في إصدارات «One UI» الأحدث، أن يقرص المستخدم الشاشة الرئيسية بإصبعين، ثم يمرّر إلى اليمين وينقر على «Google Discover».

أما الخيار الثاني فيبدأ بقرص الشاشة الرئيسية والتمرير إلى اليمين، ثم فتح الإعدادات وتفعيل «Add media page to Home screen» واختيار «Google Discover». والخيار الثالث يمرّ عبر الإعدادات ثم «الشاشة الرئيسية»، حيث يُفعَّل الخيار نفسه ويُختار «Google Discover».

وتنصح سامسونج في إشعار الإيقاف بحذف أدوات «News» من الشاشة الرئيسية. ويكفي لذلك الضغط مطولًا على الأداة ثم النقر على «Remove all».

مسيرة بدأت عام 2017 بأربعة أسماء

انطلقت الخدمة عام 2017 باسم «Bixby Home»، ثم تحوّلت بعد نحو عامين إلى «Samsung Daily». وفي نهاية عام 2020 صارت «Samsung Free».

ولأن أداءها ظلّ ضعيفًا، منحتها سامسونج فرصة جديدة بعد ثلاث سنوات، فحملت اسم «Samsung News». وتغيّر تصميم التطبيق ثلاث مرات خلال رحلة امتدت قرابة عقد.