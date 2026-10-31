يتقدم ريال مدريد في السباق على ضم جيه جيه غابرييل، لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد البالغ 16 عاماً، بعدما رفض الأخير عرضاً من باريس سان جيرمان، وفق ما يُتداول من أنباء عن مستقبله.

رفض عرض باريس سان جيرمان

يُقال إن غابرييل قال لا للنادي الفرنسي لأنه يرغب بقوة في اللعب في إسبانيا. وتفيد صحيفة «سبورت» بأن بايرن ميونخ كان قد خرج من دائرة الخيارات في وقت سابق.

ويبدو أن اللاعب حسم قراره بمغادرة مانشستر يونايتد، ساعياً إلى مواصلة تطوره في مكان آخر.

موهبة لم تخض بعد مباراة رسمية

لم يشارك غابرييل حتى الآن في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للنادي الإنجليزي. غير أنه يُعدّ من أبرز المواهب في أكاديمية يونايتد، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية الكبرى رغم صغر سنه.

مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه

بعد استبعاد بايرن ميونخ ورفض عرض الفريق الباريسي، تنحصر المنافسة على اللاعب بين ريال مدريد وبرشلونة. لكن المعطيات تميل إلى مصلحة النادي الملكي.

فديكو، المسؤول في برشلونة، لم يلتزم بالصفقة بالقوة نفسها، بحسب ما يبدو. في المقابل، يبدو أن ريال مدريد مستعد للذهاب إلى أقصى حد في سبيل التعاقد مع اللاعب.

ويشمل ذلك، على ما يظهر، تلبية مطالبه المالية الكبيرة. وبهذا الموقف يتقدم النادي الملكي في السباق على اللاعب الشاب.