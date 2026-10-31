يواصل أرسنال اتصالاته مع ريال مدريد بشأن ضم المهاجم البرازيلي إندريك على سبيل الإعارة قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفق ما يتضح من مجريات الملف حتى اليوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الفريق اللندني يريد خيار الشراء

يسعى النادي الإنجليزي إلى أن يتضمن اتفاق الإعارة بندًا يتيح تحويل الانتقال إلى صفقة دائمة. ويحتاج أرسنال حاليًا إلى خيارات إضافية في الخط الأمامي، وهو ما يجعل اللاعب الشاب هدفًا مناسبًا للمرحلة.

في المقابل، ما زال موقف ريال مدريد على حاله: النادي يثق بالمهاجم ويريد الاحتفاظ به.

موهبة لم تحقق المتوقع في برنابيو

إندريك، البالغ 20 عامًا، لاعب دولي برازيلي نُظر إليه طويلًا على أنه موهبة شابة واعدة. غير أنه لم يقدم في ملعب «سانتياغو برنابيو» ما كان منتظرًا منه، ولا يحصل على دقائق لعب كافية في العاصمة الإسبانية.

وكان قد انتقل إلى ليون على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي بحثًا عن مشاركات أكثر. وأظهر خلال تلك التجربة ما يمكنه تقديمه حين تُمنح له فرصة أكبر.

ويُقال إن وكلاءه منفتحون على فرص جديدة لموكّلهم.

سابقة أوديغارد في خزائن أرتيتا

لدى المدرب ميكيل أرتيتا تجربة سابقة مع لاعب جاء من ريال مدريد في سن صغيرة، هو النرويجي مارتن أوديغارد الذي انتقل إلى ملعب «الإمارات». وأصبح أوديغارد لاحقًا لاعبًا أساسيًا ونجمًا وقائدًا للنادي.

ويبدو أن هذه التجربة تعزز اهتمام أرسنال بإندريك، إذ يرى النادي في إعارته فرصة لمنحه مساحة اللعب التي لا يجدها في مدريد.