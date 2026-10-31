يحقق منظمو جائزة الكرة الذهبية، وهم مجلة «فرانس فوتبول»، في سلسلة رهانات مشبوهة توقعت بدقة الترتيب النهائي للمراكز الخمسة الأولى هذا العام، وحققت أرباحًا تقارب 200 ألف دولار (149 ألف جنيه إسترليني).

اثنا عشر حسابًا على منصة للتنبؤات المشفرة

تتهم المزاعم 12 حسابًا على منصة «بولي ماركت» الأمريكية للتنبؤات القائمة على العملات المشفرة بوضع هذه الرهانات. وراهنت الحسابات بأكثر من 264 ألف دولار على النتيجة قبل حفل يوم الاثنين.

وأثارت الدقة الاستثنائية للتوقعات تساؤلات جدية عن احتمال تسرب النتائج السرية قبل إعلانها. وكُشف عن هذه الحسابات في تحقيق لوسيلة إعلام فرنسية تُدعى «أبسايد»، فيما تواصلت «فرانس فوتبول» مع الشرطة بشأن القضية.

وأُقيم الحفل في «لندن بالاديوم»، وتُوّج هاري كين بالجائزة. وجاء بعده كيليان مبابي ثم لامين يامال ثم رودري ثم ليونيل ميسي، وهو الترتيب نفسه الذي توقعته الحسابات.

أستون فيلا يقاضي كاراغر

أعلن أستون فيلا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جيمي كاراغر بسبب «إهانات غير مقبولة» بحق النادي وجماهيره. وكان كاراغر قد قال لجماهير فيلا أن تسكت بعبارة نابية، بعد انتقادات وُجّهت إليه لاقتراحه أن يفكر أوناي إيمري في تدريب مانشستر يونايتد.

وردّ النادي مساء الجمعة ببيان على منصة «إكس» وقّعه رئيسه ناصف ساويرس. وأكد البيان أن أستون فيلا لن يسمح لأحد بإيقاف صعوده في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي اليوم

تشهد الجولة اليوم السبت ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدرها لقاء تشيلسي ومانشستر يونايتد عند الظهيرة. وبقي مايكل كاريك مدربًا ليونايتد، وبقي برونو فرنانديز قائدًا للفريق بعد محادثات لتصفية الأجواء جرت هذا الأسبوع، ولم يُحسم بعد ما إذا كان فرنانديز سيعود إلى التشكيلة الأساسية.

أما تشيلسي ومدربه تشابي ألونسو فيحتاجان إلى نتيجة إيجابية بعد الأداء السيئ أمام توتنهام.

وتقام خمس مباريات في الثالثة عصرًا، منها مانشستر سيتي أمام برايتون، وكوفنتري (المركز 19) أمام سندرلاند (المركز 20). وبعد حلول الظلام يستضيف توتنهام كريستال بالاس، ويواجه أستون فيلا فولهام.

وفي دوري الدرجة الثانية يخوض فابيو سيليستيني أولى مبارياته مع بيرنلي أمام بورتسموث على ملعب «تيرف مور»، ويستضيف فليتوود بريستول روفرز في الدرجة الثانية الإنجليزية.

وفي الدوري الإنجليزي للسيدات يلتقي إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب «غوديسون». وفي نصف نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية للرجال يواجه رينجرز أبردين على ملعب «هامبدن».

وفي ألمانيا يستضيف بايرن ميونخ، بقيادة كين الفائز بالكرة الذهبية، بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكر». وتقام أيضًا مباراة ديربي ميلانو.