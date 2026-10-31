يستقبل ليفربول غريمه أرسنال على ملعب أنفيلد يوم الأحد، في لقاء بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، وسط حضور لافت للأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر الذي استعاد مكانه ركناً أساسياً في وسط الفريق رغم عقده الذي لم يُمدَّد بعد. ويستطيع ليفربول بفوزه الرابع تواليًا على أرضه في كل المسابقات أن يقلّص الفارق عن أرسنال إلى ثلاث نقاط.

عقد بلا تمديد وهدف في شباك أتلتيكو

لاعب الوسط البالغ 27 عاماً لم يُعرض عليه أي تمديد لعقده حتى الآن. وقبل مباراة أتلتيكو مدريد في أنفيلد الشهر الماضي، عبّر عن حزنه لغياب العرض، وعن غيرة مغلّفة بالسعادة من العقود الجديدة التي نالها دومينيك سوبوسلاي وريان غرافنبيرخ.

قال حينها إن الجماهير لا يجب أن تقلق، لأنه سيعطي 100% وربما يغيّر النادي رأيه. وفي الليلة التالية سجّل هدف الفوز على فريق دييغو سيميوني.

دخل عقده عامه الأخير قبل الأخير، إذ بقي عامان، وموقف النادي دلّ على أن التمديد ليس أولوية عنده. وكان قد وصل في يونيو 2023 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل من سعره السوقي بفضل بند فسخ في عقده مع برايتون، ويتقاضى راتباً مرتفعاً منذ وصوله.

موسم متراجع ثم عودة بالأرقام

كان ماك أليستر مؤثراً حين فاز ليفربول بلقبه العشرين في الدوري تحت قيادة أرنه سلوت. لكن مستواه تراجع كثيراً في الموسم الثاني والأخير لسلوت مع الفريق، ولم يكن وحده في ذلك. وتلقّت الشائعات عن رحيله هذا الصيف ردّاً فاتراً من الجماهير بلا احتجاج يُذكر.

رفض اللاعب أن يتخذ إصابة مؤلمة في الأربية عذراً لمعاناته الموسم الماضي، وقال إنه يتحمل المسؤولية لأن الموسم لم يكن جيداً له ولا للفريق. وكانت الأرجنتين قد وصلت بقيادته إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب أوبتا، يفوز هذا الموسم في الدوري الممتاز بـ2.3 تدخل في المباراة مقابل 1.8 الموسم الماضي، وبـ4.8 صراعات ثنائية مقابل 3.8، وبـ0.9 صراع هوائي مقابل 0.6. ويستعيد الكرة 5.6 مرات في المباراة مقابل 3.8 سابقاً.

في المقابل، تراجعت لمساته داخل منطقة الخصم والفرص التي يصنعها وأهدافه وتمريراته الحاسمة عن الموسم الماضي، لأنه ضحّى بجانبه الهجومي لصالح الدفاع.

إيراولا يشيد ويحذّر قبل مواجهة وسط أرسنال

صار ماك أليستر ركناً أساسياً في وسط ملعب المدرب الحالي أندوني إيراولا. وقال المدرب يوم الجمعة إن أهم ما في مؤتمر اللاعب الصحفي أنه يريد البقاء ويرغب في العمل بجد وتقديم أفضل ما عنده، مضيفاً أنه يقدّره كثيراً ويراه لاعباً من الطراز الرفيع.

وأوضح إيراولا أن اللاعب يفهم اللعبة كلها لا مركزه فقط، وأنه أحياناً أول من يصحح أخطاء زملائه.

ويواجه ليفربول وسطاً يضم ديكلان رايس وبرونو غيمارايش ومارتن أوديغارد. وكان الحديث عن اجتياح الخصوم لوسط الفريق قد توقف خلال سلسلة الانتصارات الحالية، غير أن إيراولا قال إن فريقه يحتاج إلى التحسن «تقريباً في كل مكان».