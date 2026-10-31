تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت بمقدار 0.07 جنيه، ليسجل 55.95 جنيه مقابل 55.95 بعد انخفاض قدره 0.13% عن مستواه أمس. وسارت بقية العملات الرئيسية في الاتجاه نفسه تقريباً، بتراجعات متفاوتة الحجم.

العملة السعر الدولار الأمريكي 55.95 جنيه اليورو 62.50 جنيه الريال السعودي 14.91 جنيه الجنيه الإسترليني 74.91 جنيه الدينار الكويتي 180.08 جنيه الدرهم الإماراتي 15.23 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الدولار: انخفاض محدود

الحركة التي سجلها الدولار صغيرة بكل المقاييس، فلا تتجاوز 0.13% في يوم واحد. لمن يحول مبلغاً صغيراً أو يدفع فاتورة بالعملة الأجنبية، لن يظهر الفارق في الحساب اليومي تقريباً.

أما من يتعامل بمبالغ كبيرة، كالمستورد الذي يسدد ثمن بضاعة أو من يخطط لسفر طويل، فكل قرش يُحسب عنده. والتراجع هنا يصب في صالح من يشتري الدولار، ويقلل قليلاً من حصيلة من يبيعه.

اليورو والجنيه الإسترليني والعملات العربية

اليورو بلغ 62.50 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه أو 0.07%. أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 74.91 جنيه دون أي تغيير يُذكر، فالتغير صفر في الأرقام المعلنة.

وفي العملات الخليجية، سجل الريال السعودي 14.91 جنيه بتراجع 0.02 جنيه، وهي النسبة نفسها التي سجلها الدولار، 0.13%. والدرهم الإماراتي عند 15.23 جنيه بالتراجع ذاته. أما الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات المعروضة، فبلغ 180.08 جنيه، منخفضاً 0.11 جنيه أو 0.06%.

تشابه نسب التراجع بين الدولار والريال والدرهم ليس مصادفة. فهذه العملات الثلاث ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، فإذا تحرك الدولار أمام الجنيه تحركت معه شقيقتاه بالنسبة نفسها تقريباً.

وتتأثر أسعار العملات يومياً بحجم الطلب عليها في السوق وبحركة الدولار عالمياً أمام العملات الأخرى. فحين يزيد الطلب على عملة ما يرتفع سعرها، وحين يهدأ يتراجع. وبالنسبة للمدخر، تعني هذه التحركات الصغيرة أن لا داعي للعجلة بسبب تغير يوم واحد، فالمهم هو الاتجاه على مدى أطول.

ويبقى المتابع الصباحي لأسعار الصرف أمام صورة هادئة نسبياً اليوم: عملات تتراجع بخطوات صغيرة، وإسترليني ثابت لم يتحرك.