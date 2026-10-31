تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 إلى 6,253 جنيهاً، بانخفاض قدره 18.59 جنيه، أي 0.30% عن مستواه أمس. وسار باقي الأعيرة على النهج نفسه وبالنسبة نفسها.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,147 جنيه ذهب عيار 21 6,253 جنيه ذهب عيار 18 5,360 جنيه الجنيه الذهب 50,027 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,876.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الأعيرة والجنيه الذهب

سجّل عيار 24 نحو 7,147 جنيهاً للجرام، بعد أن خسر 21.25 جنيه. أما عيار 18 فبلغ 5,360 جنيهاً بتراجع 15.94 جنيه.

الجنيه الذهب، وهو ثمانية جرامات من عيار 21، وصل إلى 50,027 جنيهاً، أي أقل بـ149 جنيهاً مما كان عليه في اليوم السابق. وبما أن النسبة واحدة في كل الأعيرة، فلا فرق في حجم الانخفاض بين من يشتري سبيكة ومن يشتري حلياً.

لماذا تحركت الأسعار؟

السعر المحلي لا يُحدَّد بمعزل عن الخارج. فالذهب في السوق المصرية يتبع الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه، لأن الأونصة تُسعَّر بالدولار ثم تُحوَّل إلى جرامات بالعملة المحلية. والأونصة الواحدة تساوي 31.1 جراماً.

وقد هبطت الأونصة عالمياً إلى 3,876.40 دولار، بخسارة 6.50 دولار، أي 0.17%. هذا الهبوط انعكس على الجرام داخل مصر، فجاء الانخفاض المحلي أكبر نسبياً من العالمي. ويعني ذلك أن عوامل أخرى، مثل سعر الصرف والطلب في السوق، دخلت على الخط.

الطلب بدوره يؤثر في الأسعار: حين يقبل الناس على الشراء ترتفع العلاوات والأسعار، وحين يهدأ الإقبال تميل الأسعار إلى التراجع أو الاستقرار.

بالنسبة لمن ينوي الشراء، فالأسعار اليوم أدنى قليلاً من أمس، لكن الفارق محدود، ولا يستدعي التعجل. أما المدخّر الذي يحتفظ بالذهب على المدى الطويل، فتقلّبات يوم واحد بنسبة 0.30% لا تغيّر كثيراً في حساباته، والأهم عنده أن يتابع اتجاه الأونصة والدولار على مدى أطول.

وأياً كان العيار الذي تهتم به، تذكّر أن أسعار الحلي في محال الصاغة تضاف إليها المصنعية والدمغة، فلا تتطابق مع الأرقام المعلنة للجرام الخام.