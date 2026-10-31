قال المُسرِّب «Digital Chat Station» في منشور نشره اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 إن شركة ونبلس لا تخطط حاليًا لتحديث هاتفها صغير الشاشة. ويعني ذلك أن خليفة هاتف OnePlus 15T لن يصدر في وقت قريب.

تسريب بلا سبب ولا موعد

لم يذكر المُسرِّب سببًا لهذا القرار، ولم يحدد جدولًا زمنيًا. واكتفى بالقول إن من المتوقع أن تطرح الشركة هاتفًا بشاشة عريضة بدلًا من ذلك.

ولم يسمِّ أي طراز ولم يشارك أي مواصفات. أما ونبلس فلم تعلّق على الأمر، ولذلك يجب التعامل مع الخبر على أنه تسريب فقط في الوقت الحالي.

هاتف ظهر في مارس وبقي في الصين

يُعد OnePlus 15T أحدث هاتف مدمج من ونبلس، وقد ظهر لأول مرة في مارس. ويخلف هذا الهاتف OnePlus 13T الذي صدر العام الماضي.

ولم يُطرح الجهاز عالميًا، بل بقي حصريًا في الصين. ويبدأ سعره هناك من 4299 يوان، أي نحو 645 دولارًا، لنسخة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيغابايت والتخزين 256 جيغابايت. ويظل حاليًا الهاتف الصغير الوحيد من ونبلس المتوفر في الأسواق، حتى للمستخدمين في الصين.

مواصفات الهاتف

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وببطارية سعتها 7500 ملي أمبير. وتدعم البطارية الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

قياس الشاشة 6.32 بوصة، بينما يبلغ عرض الهاتف 71.82 ملم ويزن نحو 194 غرامًا. وجعلت الشركة الحواف حول الشاشة 1.1 ملم من الجهات الأربع، فبقي الهاتف نحيفًا مع الحفاظ على حجم الشاشة.

تقع الكاميرا الخلفية داخل وحدة معدنية مكعبة الشكل، وتضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل بتقريب 3.5 مرة. أما كاميرا السيلفي الأمامية فبدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف في الصين بنظام ColorOS 16 المبني على أندرويد 16. ويحمل تصنيف مقاومة IP69K ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية تحت الشاشة، ويدعم الاتصال عبر Wi-Fi 7 وبلوتوث 6.0 وتقنية NFC.