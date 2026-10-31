يُتوقع أن يغيب مدافع تشيلسي ماكسانس لاكروا نحو عشر مباريات بعد إصابة خطيرة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مواجهة ليفربول في كأس كاراباو في منتصف الأسبوع، ولا يُنتظر أن يعود قبل العام الجديد.

إصابة أنهت مشاركته أمام ليفربول

سقط لاكروا مصاباً خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ليفربول، وغادر أرضية الملعب وملامح الألم بادية عليه. وانتهت المواجهة بخسارة تشيلسي بركلات الترجيح. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن غياب المدافع الدولي الفرنسي قد يمتد إلى عشر مباريات. وتقع هذه الفترة في مرحلة مزدحمة من الموسم، خصوصاً حول عيد الميلاد.

صفقة صيفية تتعطل مبكراً

انضم لاكروا إلى تشيلسي هذا الصيف قادماً من كريستال بالاس. وكان النادي يعاني أصلاً من نقص في جودة خطه الخلفي، وهو أحد الأسباب التي دفعته إلى التعاقد معه. وكان جيريمي جاكيه من أبرز أهداف تشيلسي لهذا المركز، غير أن ليفربول حسم صفقته. وهكذا يفقد الفريق اللاعب الذي حضر بديلاً عنه في وقت مبكر من الموسم.

ألونسو أمام إعادة ترتيب الدفاع

سيضطر مدرب تشيلسي تشابي ألونسو إلى إعادة ترتيب خط دفاعه خلال الأسابيع المقبلة. ويُنتظر أن يشارك ويسلي فوفانا وليفي كولويل وجوش أتشيمبونغ في مباريات أكثر معاً في الدفاع على مدى الشهرين المقبلين. ويعتمد ألونسو غالباً على ثلاثة مدافعين في الخلف، ما يجعل هذا المركز مهماً في أسلوبه. ولم يكن السجل الدفاعي لتشيلسي تحت قيادته هو الأفضل حتى الآن، وهو ما يزيد من أهمية غياب لاكروا في هذه المرحلة.