ارتفعت مبيعات هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس مجتمعين على مستوى العالم 3.1% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من طرحهما، قياسًا بالفترة ذاتها من إطلاق الطرازين السابقين العام الماضي، بحسب تتبّع أجرته شركة «كاونتربوينت ريسيرش». وجاء هذا النمو بفضل السوق الصينية التي عوّضت تراجعًا في أسواق أخرى.

الصين تقود النمو بزيادة 29%

قفزت مبيعات الهاتفين في الصين 29%، ما خفّف أثر الانخفاض المسجل في أسواق أخرى. وعزت «كاونتربوينت» هذا الأداء إلى سببين: توفر إمدادات أفضل في بداية الطرح، وارتفاع أسعار هواتف أندرويد الرائدة المنافسة.

أما في الهند وجنوب شرق آسيا، فقد صبّ نمو المبيعات في مصلحة النسخة الأصغر من الهاتفين.

تراجع 4% في الولايات المتحدة و27% في اليابان

انخفضت مبيعات الهاتفين في الولايات المتحدة 4%، بينما هبطت في اليابان 27%. وقالت الشركة إن المشترين الأميركيين رأوا أن التغييرات في المزايا والتصميم غير كافية، رغم إضافات مثل كاميرا بفتحة عدسة متغيرة.

ورفعت أبل الأسعار الابتدائية 100 دولار في الولايات المتحدة. وبلغ سعر آيفون 18 برو هناك 1,199 دولارًا، فيما وصل سعر النسخة ماكس إلى 1,299 دولارًا.

وفي اليابان، زادت أسعار الصرف من وطأة ارتفاع الأسعار، بحسب «كاونتربوينت».

برو ماكس يفقد نقطة من حصته

تراجعت حصة نسخة برو ماكس من إجمالي المبيعات من 57% إلى 56%. ويعكس ذلك ميل المشترين في بعض الأسواق إلى النسخة الأصغر.

وسبقت فترة التتبع إطلاق «آيفون دو» في 23 أكتوبر. وتراقب «كاونتربوينت» ما إذا كان أول آيفون قابل للطي من أبل سيجذب مشترين جددًا أم سيسحب مبيعات من برو ماكس.