اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه لوهافر بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم 30 أكتوبر ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتوّج المغربي أشرف حكيمي الأمسية بثلاثية.

لوهافر يتقدم أولًا ثم ينهار

بدأت المباراة بمفاجأة، إذ افتتح لوهافر التسجيل عبر جوش ماجا في الدقيقة 18. لكن تقدم أصحاب الأرض لم يصمد طويلًا.

أدرك ميكا غودتس التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 26، وبعد دقيقتين فقط سجل حكيمي الهدف الثاني. وفي الشوط الثاني أضاف حكيمي هدفه الثاني في الدقيقة 55، ثم سجل سيني مايولو الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يختتم حكيمي الحصيلة بهدف ثالث في الدقيقة 69.

صدارة أكثر ثباتًا وقاع بلا تغيير

رفع سان جيرمان بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة، وعزز موقعه في صدارة الدوري. في المقابل، توقف رصيد لوهافر عند نقطتين، ليبقى في المركز الثامن عشر والأخير.

نيس يتجاوز رين بخماسية مقابل هدفين

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، فاز نيس على ضيفه ستاد رين بخمسة أهداف مقابل هدفين. تقدم رين أولًا عبر سيباستيان شيمانسكي في الدقيقة 15، غير أن نيس كان قد سجل قبل ذلك بثلاث دقائق عبر إيلي واهي في الدقيقة 12، ثم أضاف الأخير هدفًا ثانيًا في الدقيقة 34.

وأضاف جوناثان كلاوس هدفًا لنيس قبيل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل محمد الأمين عمورة الهدف الرابع في الدقيقة 52، فيما قلّص بولاي ديا الفارق لرين من ركلة جزاء في الدقيقة 58. وأغلق واهي باب التسجيل بهدفه الثالث في الدقيقة 73.

رفع نيس رصيده إلى 14 نقطة وتقدم مؤقتًا إلى المركز الثامن، بينما بقي رين عند 16 نقطة في المركز الثالث.