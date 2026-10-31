تسرّبت مواصفات جديدة لسوار سامسونج Galaxy Fit4، بعد أسبوع واحد فقط من ظهور أولى صوره، وذلك عبر تفكيك ملف APK الخاص بتطبيق Galaxy Fit4 Manager المرافق للجهاز.

شاشة أطول من سابقه

يبدو السوار الجديد شبيهاً جداً بسوار Galaxy Fit3 الذي صدر عام 2024، كما أن أبعاده متقاربة معه. غير أن واجهات الساعة المسرّبة تُظهر فارقاً في الشاشة.

تبلغ دقة شاشة Fit4 نحو 258 × 428 بكسل، مقابل 256 × 402 بكسل في Fit3. وبذلك تكون الشاشة الجديدة أطول قليلاً من شاشة الجيل السابق.

وسيعرض السوار حتى 12 مربعاً (Tiles) في وقت واحد، ما يتيح عرض معلومات أكثر. أما الألوان، فتشير ألوان واجهات الساعة إلى أن الجهاز سيصدر بأغلفة سوداء وفضية وخضراء فاتحة، وإن كان ذلك ترجيحاً لا تأكيداً.

ميزات الصحة والنشاط تنتقل كما هي

سيدعم Fit4 كل ميزات تتبع الصحة والنشاط الموجودة في سابقه. وتشمل هذه الميزات عدّ الخطوات والسعرات النشطة.

ويضم السوار كذلك مراقبة نبض القلب مع تنبيهات عند ارتفاعه أو انخفاضه. إضافة إلى ذلك، يقيس تشبّع الأكسجين في الدم ويتتبع مستويات التوتر.

في المقابل، لا توجد أي معلومات عن مستقبِل GPS في الجهاز، ما يرجّح غيابه.

تتبع النوم وخيار التدريب

يؤكد التطبيق وجود تتبع للنوم على الجهاز نفسه، مع عرض مراحل النوم ودرجة النوم. ويتوفر خيار تدريب على النوم بعد 7 أيام من ارتداء الساعة.

موعد الإطلاق والسعر

لا تتوافر حتى الآن أي معلومات عن موعد إطلاق Galaxy Fit4. أما السعر، فتشير شائعات سابقة إلى أنه سيكون أقل من 100 دولار.