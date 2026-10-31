تتجه سامسونج إلى بيع نظارتها الذكية «Intelligent Eyewear» في منتصف ديسمبر، بحسب تقرير كوري جديد، على أن يقتصر الإطلاق الأول على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

موعد جديد بعد حديث سابق عن نوفمبر

كان تقرير كوري نُشر مطلع أكتوبر 2026 قد أشار إلى أن النظارات ستصل إلى الأسواق في نوفمبر، ونسب المعلومة إلى مسؤول في الشركة. التقرير الجديد يحدد موعد البيع الفعلي في منتصف ديسمبر، أي بعد الموعد الأول بنحو شهر.

أما السعر فلم يُحسم بعد، بحسب التقرير نفسه.

أوروبا والصين واليابان خارج الموجة الأولى

لن تشمل المرحلة الأولى أوروبا ولا الصين ولا اليابان. تريد سامسونج أن ترصد أولاً ردّ فعل المستهلكين في السوقين الكورية والأمريكية قبل أن توسّع نطاق البيع إلى مناطق أخرى.

سبق للشركة أن اتبعت النهج ذاته مع سماعة «Galaxy XR»، التي طُرحت في البلدين نفسيهما في أكتوبر من العام الماضي. ولم تصل السماعة إلى بريطانيا إلا في يوليو من هذا العام.

نظارات بلا شاشة تعتمد على الصوت والكاميرا

تعمل النظارات بنظام «Android XR» ويدعمها مساعد «Gemini». وهي بلا شاشة، لكنها مزوّدة بكاميرا وميكروفونات ومكبرات صوت. يشغّلها معالج «Snapdragon AR1 Gen 1»، وتَعِد سامسونج بما يصل إلى 9 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة.

من بين وظائفها الترجمة الفورية وإرشادات الاتجاهات بالصوت. كما تستطيع تصوير المستندات والاجتماعات وتنظيمها تلقائياً في تطبيق الملاحظات على هاتف «Galaxy».

أربعة تصاميم عُرضت حتى الآن

صُمّمت الإطارات بالتعاون مع «Gentle Monster» و«Warby Parker». وكشفت سامسونج عن أربعة تصاميم إلى اليوم: اثنان في مؤتمر «Google I/O» في مايو، واثنان في حدث «Galaxy Unpacked».