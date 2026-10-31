أقرّت جوجل بوجود خلل يؤثر على عمر البطارية في ساعات «بكسل ووتش»، وذلك بعد تقرير نُشر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 عن شكاوى المستخدمين، فيما لم تحدد الشركة موعدًا للحل.

مشكلة تمتد إلى أربعة أجيال

لا تقتصر المشكلة على طراز بعينه، بل تشمل «بكسل ووتش 2» و«3» و«4» و«5». ويشكو المستخدمون من استنزاف سريع للبطارية يجعل الساعة غير موثوقة للاستخدام اليومي.

رد جوجل وغياب الحل

رصدت الشركة الشكاوى وأعلنت على منصة «ريديت» أنها «حدّدت» المشكلة وتعمل على معالجتها. ووصفت جوجل المتأثرين بأنهم «عدد قليل» من مستخدمي الساعة، لكن العدد الفعلي لا يزال مجهولًا. حتى الآن لا يوجد حل لاستنزاف البطارية. وقالت الشركة إن الإصلاح سيصل «في أقرب وقت ممكن» دون أن تحدد تاريخًا. وعلى أصحاب الساعات المتأثرة الانتظار في الوقت الحالي. وتشهد «بكسل ووتش 5» خصومات كبيرة لدى متاجر كبرى، وبعض الأسعار المعروضة هي من الأفضل التي شوهدت للساعة.

البرمجيات تتقدم على العتاد

يرى كاتب المقال أن البرمجيات تزداد أهمية في المنتجات التقنية على حساب العتاد. فهي قادرة، بحسب قوله، على تحويل المنتج من سيئ إلى جيد، أو على جعل المنتج الجيد أفضل. ومع ارتفاع أسعار العتاد، تزداد حاجة الشركات إلى تقديم قيمة أكبر عبر تحديثات برمجية مفيدة. وفي هذا المجال أحسنت سامسونج بتحديث «وان يو آي 9» الذي أشاد به كثيرون. بل إن بعض المستخدمين يضعون تحديث سامسونج فوق ما تفعله جوجل بمنتجاتها وتحديثاتها. ويؤكد الكاتب أن المنافسة بين الشركات مهمة لأنها تدفعها إلى التحسين والابتكار.