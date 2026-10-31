أصدرت وكالة ناسا يوم الخميس «طلب معلومات» موجّهًا إلى الشركات التجارية، تستطلع فيه إمكانية رفع مدار تلسكوب هابل الفضائي أو صيانته أو إنزاله بطريقة مضبوطة، على أن تصلها الردود قبل 30 نوفمبر.

تلسكوب يفقد ارتفاعه بلا وسيلة لإيقاف ذلك

مرّت 36 عامًا على وجود هابل في المدار، وما زال علماء الفلك يقدّرون قيمته. غير أنه لا يملك محركات دفع على متنه، ولذلك يهبط تدريجيًا نحو الأرض.

آخر رفع لمداره جرى عام 2002 خلال مهمة صيانة للمكوك الفضائي كولومبيا. أما رحلة الصيانة الأخيرة للمكوك عام 2009 فلم ترفع مدار التلسكوب، وتقاعد أسطول المكوكات بعد ذلك بعامين، فبقي هابل يفقد ارتفاعه دون ما يوقف ذلك.

استغرق التلسكوب 24 عامًا لينزلق من ارتفاع 362 ميلًا (583 كم) عام 2002 إلى مداره الحالي على نحو 292 ميلًا (470 كم) فوق الأرض.

موعد السقوط المتوقع في ثلاثينيات القرن

إن تُرك دون تدخل، سيعود التلسكوب إلى الغلاف الجوي في أوائل ثلاثينيات هذا القرن أو منتصفها. ويتوقع خبراء ديناميكا المدارات أن يحدث ذلك على الأرجح في 2033 أو 2034، مع احتمال أن تتبدل التقديرات بحسب النشاط الشمسي.

أما رفع المدار إلى 373 ميلًا (600 كم) فسيُبقي هابل في الفضاء 25 عامًا إضافية على الأقل على الأرجح.

ما الذي تطلبه ناسا من الشركات

تريد ناسا أن تعرف القدرات الحالية والقريبة المدى للشركات على التقاط هابل ورفعه إلى ارتفاع لا يقل عن 373 ميلًا (600 كم). وتشمل الخيارات المطلوبة كذلك تحسين أداء التلسكوب أو توجيهه نحو عودة مضبوطة إلى الغلاف الجوي.

ويشترط الطلب ألا تُلحق مهمة الرفع أو الصيانة ضررًا بالتلسكوب، ويُتوقع تنفيذها بحلول عام 2032. وتتولى الجهة المتعاقدة توفير مركبة الإطلاق ومركبة الصيانة وعمليات المهمة، وكذلك الطاقم إن لزم.

ولم تلتزم ناسا بعد بشراء مهمة إنقاذ لهابل. وهي تسعى عبر الطلب إلى معرفة الجهات المهتمة بتنفيذ مهمة كهذه، وتكلفتها، والشركات القادرة فعليًا على بلوغ هابل قبل سقوطه.