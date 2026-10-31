أعلنت «واتساب» هذا الأسبوع عن أربع ميزات جديدة لتطبيقها، تهدف إلى تسهيل إدارة محادثات المجموعات ومتابعة ما يجري فيها. وقد يستغرق وصول هذه الميزات إلى جميع المستخدمين بعض الوقت.

زر جديد في قائمة الفلاتر لعرض الإشارات والردود

ستضم قائمة الفلاتر، التي تظهر عند سحب قائمة المحادثات إلى الأسفل، زرًّا جديدًا باسم «Mentions and replies» (الإشارات والردود). ويُضاف الزر إلى خيارات الفلترة القائمة، ومنها المجموعات والمفضلة وغير المقروءة والفلاتر المخصصة.

عند الضغط عليه، تقتصر القائمة على محادثات المجموعات غير المقروءة التي أُشير فيها إلى المستخدم أو وصله فيها ردٌّ مباشر. وتشمل هذه المحادثات كذلك الرسائل الموجّهة إلى الجميع بعلامة «@all».

تثبيت الرسائل دون سقف زمني

ستتيح «واتساب» تثبيت الرسائل في المجموعات لمدة غير محدودة. وكان التثبيت حتى الآن مقصورًا على ثلاث مدد فقط: 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا.

رسائل المجموعة للقادمين الجدد وحالات خاصة بكل مجموعة

ميزة أخرى تتيح إرسال الرسائل الأخيرة إلى شخص انضم إلى المجموعة بعد انضمامه، بمجرد الضغط على اسمه في المحادثة. أما سابقًا فكان ذلك ممكنًا لحظة إضافة الشخص إلى المجموعة وحدها، لا بعد دخوله إليها.

وتطرح «واتساب» أيضًا مشاركة الحالة داخل المجموعة، بحيث تظهر التحديثات لأعضاء مجموعة محددة دون غيرهم. ويستطيع بقية الأعضاء مشاهدة هذه الحالات والتفاعل معها ونشر حالاتهم الخاصة. وتختفي الحالات بعد 24 ساعة.