قال أندوني إيراولا إن رونالد أراوخو عامل أساسي في تحسّن ليفربول في الدفاع عن الكرات الثابتة، قبل مواجهة أرسنال يوم الأحد، وهي مباراة يعترف مدرب ليفربول بأنها «أكبر تحدٍّ» لسجل فريقه الدفاعي حتى الآن.

ليفربول لم يستقبل أي هدف من كرة ثابتة في الدوري

لم تهتز شباك ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز من أي كرة ثابتة. والهدف الوحيد من هذا النوع الذي دخل مرماه في كل المسابقات كان رأسية كونور غالاغر في مرمى جورجي مامارداشفيلي.

جاء ذلك الهدف في مباراة كأس كاراباو على ملعب أنفيلد في سبتمبر، وانتهت بخسارة توتنهام أمام ليفربول.

الصورة مختلفة تمامًا عن الموسم الماضي، حين استقبل فريق أرني سلوت 20 هدفًا من كرات ثابتة في الدوري، من دون احتساب ركلات الجزاء. وهذا الرقم هو الأعلى في الدوري بالتساوي مع كريستال بالاس وبورنموث بقيادة إيراولا.

إيراولا ينسب الفضل لمساعديه ولمركز أراوخو

ينسب إيراولا أرقام هذا الموسم إلى مساعديه تومي إلفيك وشون كوبر ومحللي النادي. ويرى كذلك أن وجود مدافع وسط في مركز الظهير الأيمن يساعد الفريق في التعامل مع هذه الكرات، لأنه يمنحه طولًا وقوة بدنية.

غير أنه يقرّ بأن للأمر ثمنًا من الناحية الهجومية على ذلك الجانب. ويضيف أنه لا يمكن أن يطلب من أراوخو هجوميًا ما يقدّمه الأظهرة الآخرون، ولذلك يجب موازنة ذلك بأنماط لعب أخرى.

وقد يستعيد إيراولا دومينيك سوبوسلاي وفيكتور مونيوز من الإصابة قبل المباراة.

أرسنال خطر كبير رغم بداية متواضعة

سجّل أرسنال 25 هدفًا من كرات ثابتة، دون ركلات الجزاء، في طريقه إلى لقب الدوري الموسم الماضي. لكنه لم يُظهر هذا الموسم القدرة نفسها بعد.

يقول إيراولا إن الموسم ما زال في بدايته، وإن أرسنال لم يسجّل من كرة ثابتة حتى نهاية الأسبوع الماضي، ثم سجّل. ويتمنى أن يبقى الفريق اللندني على هذه الحال لفترة، لكنه يصفه بتهديد كبير.

ويشير إلى أن لدى أرسنال لاعبين طوال القامة يجيدون الضربات الرأسية ويستثمرون الكرات الثابتة جيدًا. ويؤكد أن فريقه تعامل جيدًا مع الدفاع عن هذه الكرات حتى الآن، لكن أرسنال «ربما أكبر تحدٍّ».