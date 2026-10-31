يتجه مانشستر يونايتد إلى التحرك في سوق الانتقالات الشتوية في يناير لتعزيز خط هجومه، ويبرز اسم الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا البالغ 23 عامًا، بين أبرز أهدافه. ويرى النادي الإنجليزي أن حاجته تتركز في مركزين محددين.

يونايتد يبحث عن ظهير أيسر ومهاجم

سيستهدف مانشستر يونايتد في يناير ظهيرًا أيسر ومهاجمًا جديدين. وإلى جانب لوبيز، يتزايد اهتمام النادي بالنيجيري كالفن باسي، مدافع فولهام البالغ 26 عامًا.

في المقابل، من المتوقع أن يرحل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (28 عامًا) عن أولد ترافورد مع نهاية الموسم. ويرغب كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في ضمه.

برشلونة يعود إلى ملف باستوني

قد يتحرك برشلونة في يناير نحو الإيطالي أليساندرو باستوني (27 عامًا)، مدافع إنتر ميلان. وكان النادي الكتالوني قد فشل في ضمه الصيف الماضي.

أرسنال وإيفرتون وليدز في سباق المهاجمين ولاعبي الوسط

لا يمانع أرسنال دفع مبلغ كبير مقابل الألماني نيكولو تريسولدي (22 عامًا)، مهاجم كلوب بروج. وتُقدَّر قيمة اللاعب بـ42 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن ترتفع في الصيف المقبل.

وتراقب عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الغاني كيلفن يبوا (26 عامًا)، مهاجم مينيسوتا يونايتد، ويتصدر إيفرتون قائمة الساعين إلى التعاقد معه. أما ليدز فيهتم بالمالي عيسى سيسوكو (24 عامًا)، لاعب وسط مكابي تل أبيب.

كريستال بالاس وميلان بين العودة والبدائل

سيواجه كريستال بالاس منافسة قوية من أندية إيطالية على البرتغالي تياغو غابرييل (21 عامًا)، مدافع ليتشي.

وفي ملف آخر، سيعود الإنجليزي أوماري هتشينسون (23 عامًا)، جناح نوتنغهام فورست المعار إلى ميلان، إلى فورست في الصيف المقبل. وسيستهدف ميلان بدلًا منه البرازيلي إندريك (20 عامًا)، مهاجم ريال مدريد.