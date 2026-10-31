خلصت مقارنة بين هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس من أبل، نُشرت اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، إلى أن النسخة الأكبر تتقدم في عمر البطارية وسرعة الشحن وجودة المكبرات، فيما تتطابق الكاميرات والأداء بين الجهازين. وتهدف المقارنة إلى مساعدة من يفكر في الترقية على الاختيار بين الحجمين.

الحجم هو الفارق الأساسي بين الهاتفين

النسخة الأصغر أخف وأسهل في الاستخدام، أما الأكبر فتمنح شاشة أوسع. ولا يُذكر فرق في جودة التصنيع أو في الحماية من الماء والغبار.

يتوفر الهاتفان بالألوان نفسها: أسود وفضي وجليدي وعنابي. وخصائص الشاشة متطابقة، ولا يختلفان إلا في المقاس.

بطارية برو ماكس أكبر بنحو الثلث وشحنها أسرع

تبلغ سعة بطارية برو ماكس 5,391 ملي أمبير/ساعة مقابل 4,056 في نسختَي الشريحة الفعلية اللتين خضعتا للاختبار. وفي نسختَي eSIM فقط ترتفع السعة إلى 5,567 لبرو ماكس مقابل 4,288 لبرو، والفارق قريب من ذلك.

تفوق برو ماكس في كل اختبارات البطارية، وكان التحسن الأكبر في تصفح الإنترنت والمكالمات عبر شبكة 4G.

أما الشحن فأسرع قليلاً عند الدقيقتين 15 و30، لكنه يتباطأ قرب نهاية الدورة. وفي المحصلة أنهى برو ماكس الشحن قبل برو بسبع دقائق، وبلغ الفارق بعد 15 و30 دقيقة 12 و13 نقطة مئوية.

في الصوت، نغمة الهاتفين متقاربة، غير أن مكبرات برو ماكس أعلى صوتاً بكثير بفضل حجراتها الأكبر. والجهير فيها أبرز قليلاً، فتبدو الموسيقى أدفأ وأكثر امتلاءً.

أداء متطابق مع أفضلية طفيفة في الضغط المستمر

يعمل الهاتفان بالمعالج نفسه، أبل A20 Pro المصنّع بتقنية 2 نانومتر، مع تحسن كبير في الأداء والكفاءة عن الجيل السابق. ويأتي كل منهما افتراضياً بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت، ويصل التخزين إلى 2 تيرابايت.

نتائج اختبارات الأداء متطابقة تقريباً، والفروق ضمن هامش الخطأ المعتاد. ويتفوق برو ماكس قليلاً في الأداء المستدام تحت اختبارات الضغط، ويُرجَّح أن السبب غرفة التبريد البخارية الأكبر داخله.

كاميرات واحدة وصور واحدة في الحجمين

عتاد الكاميرات متطابق. تضم الكاميرا الرئيسية عدسة جديدة بفتحة متغيرة أمام مستشعر 48 ميجابكسل بقياس 1/1.3 إنش. وللكاميرا المقربة عدسة مكافئة 100 ملم بتقريب بصري 4 أضعاف، وللكاميرا فائقة الاتساع عدسة 13 ملم، ومستشعر كل منهما 48 ميجابكسل بقياس 1/2.55 إنش.

كاميرا السيلفي بدقة 18 ميجابكسل، وتتيح التصوير الطولي والعرضي أياً كان اتجاه الهاتف. وجودة الصور متطابقة نهاراً وليلاً وفي السيلفي، والصور الافتراضية بدقة 24 ميجابكسل عند التقريب 1x و12 ميجابكسل عند 2x.

يرى المحررون أن صور الكاميرا المقربة جيدة لكنها لا تضاهي أفضل هواتف أندرويد، وأن صور الليل بكاميرا فائقة الاتساع ضعيفة الجودة إلى حد كبير.

يسجل الهاتفان فيديو حتى 4K بمعدل 60 أو 30 أو 24 إطاراً في الثانية بكل الكاميرات، وتسجل الكاميرات الخلفية الرئيسية 4K بـ120 إطاراً عند 1x و2x. والتسجيل بتقنية Dolby Vision متاح في كل الأوضاع، إلى جانب خياري ProRes وApple Log 2، وبعض أوضاع الإطارات العالية تتطلب تخزيناً خارجياً.

بلغ الحد الأقصى للوضع السينمائي 4K60 بعد أن كان 4K30 في آيفون 17 برو، مع تحكم يدوي بسرعة الغالق وتوازن اللون والفتحة، وهو متطابق في الحجمين. وتظهر في الفيديو الليلي انعكاسات داخلية من الأضواء الساطعة في الكاميرتين الرئيسية والمقربة، ولا تتأثر الكاميرا فائقة الاتساع.

الأسعار: علاوة 150 يورو في أوروبا و100 دولار في أمريكا

يبلغ سعر آيفون 18 برو (256 جيجابايت) 1,449 يورو أو 1,199 جنيهاً إسترلينياً، وسعر نسخة 512 جيجابايت 1,629 يورو أو 1,399 جنيهاً.

أما آيفون 18 برو ماكس (256 جيجابايت) فسعره 1,599 يورو أو 1,299 جنيهاً، ونسخة 512 جيجابايت 1,849 يورو أو 1,499 جنيهاً. وعلاوة سعر برو ماكس 150 يورو في أوروبا و100 دولار في الولايات المتحدة.