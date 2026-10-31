تعرّضت إضافة رسمية لنموذج «Claude» من شركة Anthropic لاختراق، وفق ما أفادت به مصادر متعددة يوم الجمعة، وهي إضافة لبرنامج VS Code منشورة في سوق الإضافات التابع لـ«Cursor»، الشركة المطوِّرة لأدوات البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. الإصدار الخبيث يحمل الرقم 2.1.313.

«Cursor»: الإصدار الخبيث طال 5,000 مستخدم على الأكثر

قالت «Cursor» يوم الجمعة إن الإصدار الخبيث وصل إلى «5,000 مستخدم على الأكثر». ويُرجَّح أن يكون هؤلاء قد نزّلوه بأنفسهم، أو أن أجهزتهم جلبته وثبّتته تلقائياً.

وبحسب الباحث المستقل كيفن بومونت، دفعت Anthropic بالإصدار 2.1.314 بعد ساعات من نشر الإصدار السابق على «Cursor».

الإصدار نُشر عبر حساب Anthropic الرسمي

أفاد بومونت ولوك روبرتس، المدير التقني وأحد مؤسسي شركة الأمن «Phorian»، بأن الإصدار 2.1.313 وُزّع عبر حساب Anthropic الرسمي على «Cursor». ووصف روبرتس الحادثة بأنها اختراق لسلسلة التوريد، لأن المهاجم وصل إلى قناة التوزيع الرسمية نفسها.

وأوضح أن الإصدار الخبيث نُشر على الحساب الرسمي وحلّ فعلياً محل الإصدار 2.1.312. وأضاف أن الإضافات في «Cursor» تُحدَّث تلقائياً بشكل افتراضي، مع إمكانية تغيير ذلك من الإعدادات.

ولم تشرح «Cursor» ولا Anthropic حتى الآن كيف سيطر المهاجمون على الحساب. كما لم تصدر Anthropic إشعاراً علنياً للعملاء بشأن الحادثة.

باب خلفي دائم يعمل على Windows وmacOS وLinux

قالت «Cursor» إن الإضافة الخبيثة تحاول تثبيت باب خلفي دائم عبر SSH. ويتم ذلك بإضافة مفتاح SSH يتحكم فيه المهاجم، وتفعيل خدمة SSH المحلية، وفتح نفق SSH عكسي. وكُتبت الشيفرة لتعمل على أنظمة Windows وmacOS وLinux.

وتعمل إضافات «Cursor» بصلاحيات بيئة التطوير المتكاملة للأداة. لذلك يُرجَّح أن تصل النسخة المخترقة، بعد تثبيتها، إلى الملفات المحلية والشيفرة المصدرية وأدوات المطوِّر.