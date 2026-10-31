أكد مدرب تشيلسي تشابي ألونسو أن الجناح البرازيلي إستيڤاو ويليان لن يغادر النادي على سبيل الإعارة في يناير، مشدداً على أنه جزء من خططه الفنية وأن أي نقاشات بهذا الشأن غير مطروحة.

موقف المدرب من مستقبل اللاعب

قال ألونسو إن اللاعب البالغ 19 عاماً بحاجة إلى التأقلم مع أسلوب لعبه قبل أن يضمن مكاناً أساسياً في التشكيلة. وأضاف أنه جزء من عملية مساعدته، وأنه يتفهم شعوره، مؤكداً أن الوقت ما زال مبكراً.

وتتزايد المخاوف من رغبة إستيڤاو في الرحيل، إذ لم يبدأ أساسياً سوى مرتين في 11 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم. ولم تتجاوز مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز 47 دقيقة فقط.

بديل لم يشارك أمام ليفربول

جلس اللاعب على مقاعد البدلاء ولم يشارك في خسارة تشيلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح في كأس الرابطة يوم الأربعاء. ولم يستخدم ألونسو كل تبديلاته في المباراة، وألمح بعدها إلى أن البنية البدنية كانت وراء استبعاده.

وكان إستيڤاو قد انضم إلى تشيلسي قادماً من بالميراس في العام الماضي مقابل 51.4 مليون جنيه إسترليني. وتألق الموسم الماضي وسجّل هدفاً فردياً رائعاً في مرمى برشلونة، لكن إصابة في أوتار الركبة حرمته من الذهاب إلى كأس العالم. واستدعاه المدرب كارلو أنشيلوتي مجدداً إلى منتخب البرازيل يوم الخميس.

ما ينقص اللاعب بحسب ألونسو

أوضح ألونسو أن اللاعب يحتاج إلى التأقلم مع المسابقة، وتعلّم التعامل مع الكرة وبدونها، وأن يصبح أكثر تنافسية. وبيّن أن التحسن دون الكرة ليس المشكلة الوحيدة، فاتخاذ القرار الصحيح والاحتفاظ بالكرة وإيجاد التمريرة المناسبة أمور مهمة أيضاً.

وأشار إلى أن متطلبات الدوري الإنجليزي أعلى من غيره بسبب الإيقاع، معتبراً أن الأخطاء جزء من التعلم.

ويعتمد ألونسو كثيراً على طريقة 3-4-2-1، ويشغل كول بالمر ومورغان روجرز مركز رقم 10. ومع ذلك قال إن إستيڤاو قد يلعب أحياناً في هذا المركز بحسب سياق المباراة، مضيفاً أنه لعب في الدوري الإنجليزي غالباً كجناح، وأن لديه لحظات جيدة في المواجهات الفردية.

مواجهة يونايتد وغيابات في الصفوف

يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد يوم السبت. ويعاني جورل هاتو من مشكلة في الظهر، بينما يغيب ماكسينس لاكروا حتى ما بعد التوقف الدولي بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أمام ليفربول.