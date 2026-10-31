وجّهت شركة أبل هذا الأسبوع مذكرة داخلية إلى متاجرها ومزودي الخدمة المعتمدين لديها، تتضمن إرشادات لتشخيص تشقق الشاشة الداخلية في هاتف «آيفون ديو» وكيفية معالجته. وتأتي المذكرة بعد أيام من وصول الهاتف إلى أيدي المشترين الأوائل.

إرشادات للفنيين بشأن الفحص والإصلاح

طلبت الشركة من الفنيين فحص الجهاز عندما يبلّغ العميل عن المشكلة، ثم إصلاحه أو استبداله وفق الإجراءات المعتادة. وذكرت المذكرة أن العطل يصيب عددًا قليلًا من وحدات «آيفون ديو».

لم تعلن أبل حتى الآن برنامج إصلاح خاصًا بالمشكلة على موقعها الإلكتروني.

موقف علني: لا استدعاء للهاتف

أصدرت أبل يوم الاثنين بيانًا علنيًا قالت فيه إنها على علم بمشكلة تؤثر في الشاشة الداخلية لعدد قليل من الوحدات. وأكدت أن معظم أجهزة «آيفون ديو» غير معرضة لها، وأن العيوب تظهر، في الوحدات المتأثرة، بسرعة بعد بدء الاستخدام.

وأعلنت الشركة أنه لا يوجد استدعاء للهاتف. ونصحت المستخدمين الذين يواجهون مشكلة في الشاشة بالتواصل مع «أبل كير» للحصول على بديل.

ويمكن طلب الدعم عبر موقع أبل الإلكتروني، أو بالاتصال بالرقم 1-800-APL-CARE في الولايات المتحدة وكندا.

شكاوى المشترين الأوائل وتحليل «آي فيكس إت»

بدأت الشكاوى تظهر فور وصول الهاتف إلى العملاء قبل أسبوع. وأفاد عدد قليل من المستخدمين الأوائل بتشقق الشاشة الداخلية، وظهرت في الشاشات المتضررة خطوط في منتصفها وباتجاه جانبها الأيمن.

وأجرى موقع «آي فيكس إت» تفكيكًا لهاتف «آيفون ديو»، ورأى أن المشكلة مرتبطة على الأرجح بعيب في المفصلة في الوحدات المتأثرة. أما أبل فلم تعلّق بعد على السبب الكامن وراء المشكلة.