أعلنت شركة آبل أن أول نسخة تجريبية للمطورين من نظام iOS 27.3 ستُطرح الأسبوع المقبل، على أن تتوفر في الصين مع تفعيل بعض ميزات Apple Intelligence هناك، وفق بيان صحفي نشرته الشركة على موقع Apple Newsroom في الصين.

الموعد قد يختلف بين الصين والولايات المتحدة

حددت آبل يوم الأربعاء 4 نوفمبر موعدًا لإصدار النسخة التجريبية. وأشارت إلى أن هذا الموعد قد يوافق الثلاثاء 3 نوفمبر في الولايات المتحدة بسبب فروق التوقيت بين البلدين.

الإصدار العام مرتقب في ديسمبر

قالت آبل إن نظام iOS 27.3 سيُطرح للجمهور في ديسمبر، دون تحديد يوم بعينه. وتقتصر النسخة التجريبية الأولى على المطورين.

ميزات Apple Intelligence المتاحة في الصين

سيفعّل iOS 27.3 بعض ميزات Apple Intelligence السابقة في الصين على iPhone 15 Pro والأجهزة الأحدث. وتشمل هذه الميزات أدوات الكتابة وGenmoji وClean Up وملخصات الإشعارات والإشعارات ذات الأولوية والترجمة الفورية مع AirPods.

ولن تتوفر ميزة Siri AI وغيرها من ميزات Apple Intelligence الأحدث التي أُعلنت في WWDC 2026 في الصين عبر iOS 27.3. ويشترط استخدام الميزات المتاحة ضبط لغة كل من iPhone وSiri على الإنجليزية والصينية المبسطة.