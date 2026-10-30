أعلنت شركة «Cursor»، المطوّرة لمنصة البرمجة بالذكاء الاصطناعي والمملوكة لـ«SpaceX»، أن إضافة خبيثة مخصصة لـ«Anthropic Claude Code» ظهرت في سوق إضافات بيئة التطوير المتكاملة التابعة لها، وبقيت متاحة نحو 11 ساعة يوم الخميس، ونُزّلت من «5,000 مستخدم كحد أقصى»، وفق ما ذكرته الشركة.

باب خلفي على ثلاثة أنظمة تشغيل

استهدفت الإضافة أنظمة Windows وmacOS وLinux. صُممت بباب خلفي يتيح للمهاجمين الوصول إلى أجهزة الضحايا.

ويُستخدم هذا النوع من البرمجيات الخبيثة عادة كخطوة أولى للسيطرة على شبكة مستهدفة. غير أن خللًا في تصميم البرمجية منعها من ترسيخ نفسها بالكامل على الغالبية العظمى من الأهداف.

«Phorion» رصدت الإضافة على جهاز Mac لعميل

كانت شركة «Phorion» للكشف أول من اكتشف الإضافة الخبيثة، بعد رصدها على جهاز Mac لأحد العملاء. وقال كالوم هول، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن الجميع كانوا محظوظين، وإن ما حدث كان يمكن أن يكون موطئ قدم خطير للمهاجم.

وأغلقت «Cursor» سوق الإضافات مؤقتًا أثناء التحقيق. وأكدت أن الحادث لم يؤثر على أي إضافات أخرى، ونشرت يوم الخميس خطوات معالجة للضحايا المتأثرين وعددهم نحو 5,000.

«Anthropic» تنفي اختراق أنظمتها

لا يزال غير واضح كيف وصلت الإضافة الخبيثة إلى سوق «Cursor». وتوقع بعض الباحثين في البداية أن مصدرها نظام مخترق لدى «Anthropic».

وقالت «Cursor» في تنبيهها الأمني يوم الخميس إن النسخ الخبيثة من الإضافة لم تطورها «Anthropic». وكتب فيليكس ريزبرغ، عضو الطاقم التقني في «Anthropic»، على منصة X يوم الجمعة أن الشركة تعمل مع «Cursor» على الحادث، وإن الأمر لم يكن اختراقًا لأنظمة «Anthropic» أو حواسيب موظفيها.

وأوضح أن فاعلًا خبيثًا استخدم وصولًا إلى سوق «Cursor» لنشر نسخة معدلة من إضافة Claude Code لم تبنها «Anthropic» ولم تنشرها، وإن النسخ على القنوات الرسمية للشركة غير متأثرة، وإن الحادث يخص مستخدمي «Cursor» فقط.

وكتب ديفيد دوركين، العامل في الأمن لدى «Anthropic»، على منصة X بعد ذلك بقليل أن الحادث لم يتضمن اختراق أي من أنظمة الشركة، وإنها لم تشارك في بناء الإضافة أو نشرها أو استضافتها. ولم ترد «Cursor» على طلب للتعليق حول كيفية حدوث الرفع الخبيث وما إذا كان ناتجًا عن اختراق لديها.