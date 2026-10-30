سجل شارل لوكلير، سائق فيراري، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة المكسيك سيتي الكبرى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بينما حل كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس ثانياً بفارق 0.659 ثانية.

أنتونيللي يحتاج المركز التاسع يوم الأحد

يستطيع أنتونيللي حسم لقبه العالمي الأول يوم الأحد باحتلال المركز التاسع، مهما كانت نتائج منافسيه. ولا يقف نظرياً في طريق اللقب سوى فوز جورج راسل زميله في مرسيدس أو لويس هاميلتون سائق فيراري.

إذا فاز راسل يكفي أنتونيللي أن ينهي السباق في المركز التاسع، أما إذا فاز هاميلتون فيكفيه المركز العاشر.

فيستي ثالثاً في سيارة راسل

حل فريدريك فيستي، سائق مرسيدس الاحتياطي، ثالثاً وهو يقود سيارة راسل، وتقدم على هاميلتون. وكانت مرسيدس من بين 10 فرق اختارت هذه التجربة لأداء إحدى جلسات السائقين المبتدئين الإلزامية.

وفيراري كانت الفريق الوحيد الذي شارك سائقَي سباقه في سيارتيه. وتختار فرق كثيرة مدينة مكسيكو لهذه الجلسات لأن التجربة الأولى عادة غير معبرة بسبب اتساخ سطح الحلبة.

إيواسا خامساً بدلاً من فيرستابن

حل الياباني أيومو إيواسا خامساً وهو يقود لريد بُل بدلاً من ماكس فيرستابن. وجاء بيير غاسلي سائق ألبين سادساً، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن سابعاً.

وأكمل أوسكار بياستري سائق مكلارين وأوليفر بيرمان سائق هاس وأرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بُل المراكز العشرة الأولى.

مشاركة سلاتر مع أودي تتوقف عند 14 لفة

خاض البريطاني فريدي سلاتر أول مشاركة له في عطلة سباق مع أودي، لكنها لم تسر كما كان مخططاً. فقد حدّت مشكلات الموثوقية من مشاركته إلى 14 لفة، أي نحو نصف المسافة المعتادة.

وخرج سلاتر في الدقائق العشرين الأخيرة تقريباً وسجل الزمن التاسع عشر الأسرع، خلف بريطاني آخر هو لوك براونينغ الذي خاض أحدث تجاربه مع ويليامز.

وحل كولتون هيرتا، الذي تدرسه كاديلاك لترقيته إلى الفورمولا 1 العام المقبل بدلاً من فالتيري بوتاس، في المركز 22. ويرى الفريق أن هيرتا قطع الآن مسافة كافية لتحقيق النقاط الـ40 اللازمة للحصول على السوبر لايسنس المطلوب للمشاركة في الفورمولا 1.