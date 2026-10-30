أعلنت ناسا عن فعاليات رئيسية في معرض «ماكس باور» للطيران والفضاء، تُقام من الجمعة 6 نوفمبر إلى الأحد 8 نوفمبر في مركز كينيدي للفضاء والمناطق القريبة منه في فلوريدا. ويعرض الحدث طائرة الوكالة الأسرع من الصوت الهادئة X-59، إلى جانب مركبات قمرية ومركبات فضائية يقدمها شركاؤها.

المعرض يتوّج جولة «الإلهام» الأخيرة

يأتي المعرض تتويجاً لجولة «الإلهام» الأخيرة التي شملت تحليقات عديدة. وتفتح الأبواب عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يومي 7 و8 نوفمبر.

مؤتمر صحفي لتحديث معلومات قاعدة القمر

تعقد ناسا مؤتمراً صحفياً عند الساعة 5 مساءً يوم 7 نوفمبر لتحديث معلومات قاعدة القمر. وتقع القاعدة قرب القطب الجنوبي للقمر، وهي أول موقع بشري للاستكشاف القمري طويل الأمد.

يُبث المؤتمر مباشرة عبر منصات إلكترونية متعددة، ويشارك فيه جاريد إيزاكمان وكارلوس غارسيا-غالان ونيكي فوكس وداينا آيس. ويتاح خبراء ناسا لمقابلات فردية بعد الإعلان.

برنامج السبت: من المفاعلات النووية إلى تلسكوب رومان

تنطلق جلسة إعلامية حول المفاعلات النووية الفضائية عند الساعة 10 صباحاً يوم 7 نوفمبر بمشاركة سينثيا سيمونز مديرة قسم مفاعلات الفضاء. وعند الساعة 11:30 صباحاً تُلقى كلمة افتتاحية لعرض الطيران الجوي بمشاركة نائب مدير ناسا مات أندرسون.

عند الساعة 11:58 صباحاً يحلّق طاقم طائرة F-5 بمشاركة مدير ناسا جاريد إيزاكمان. وفي الساعة 12:45 ظهراً يُعقد لقاء مع طاقم أرتميس 3 بمشاركة راندي بريسنيك ولوكا بارميتانو وفرانك روبيو وبوب هاينز، تليه جلسة إعلامية مع الطاقم فور انتهاء اللقاء.

عند الساعة 1:31 ظهراً يحلّق طاقم طائرة ميغ-29 بمشاركة إيزاكمان. وعند الساعة 2 ظهراً تُلقى محاضرة عن تلسكوب رومان الفضائي بمشاركة جولي مكنيري.

الأحد: جلسة X-59 وتحدٍّ للطلاب

تُعقد جلسة إعلامية حول X-59 عند الساعة 9 صباحاً يوم 8 نوفمبر بمشاركة لوري غريندل وبيتر كوين وجيم ليس. وعند الساعة 10 صباحاً يُعلن عن تحدٍّ للطلاب بمشاركة إيزاكمان وغارسيا-غالان.

عند الساعة 11:58 صباحاً يحلّق طاقم طائرة F-5 بمشاركة إيزاكمان، وفي الساعة 12:45 ظهراً تُقام فعالية أكاديمية الفضاء الأمريكية بمشاركة أندرسون. وفي التوقيت نفسه يُعقد لقاء مع طاقم سبيس إكس كرو-12 بمشاركة جيسيكا مير وجاك هاثاواي، ثم يحلّق طاقم ميغ-29 عند الساعة 1:31 ظهراً بمشاركة إيزاكمان.

تُعقد لقاءات إعلامية فردية لمعاينة فعاليات المعرض من 2 إلى 4 مساءً يوم 6 نوفمبر في موقع صحافة ناسا. واعتماد الإعلام لهذا الحدث مغلق، وعلى المعتمد طلب المقابلات مسبقاً. المقاعد في المؤتمر الصحفي محدودة وتُمنح بالأسبقية، ويمكن للإعلام المشاركة فيه افتراضياً.

على الإعلام الراغب في الحضور التواصل مع لورين لو قبل الساعة 5 مساءً يوم الخميس 5 نوفمبر. جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة وقابلة للتغيير.