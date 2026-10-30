أعلن فريق من العلماء أن النيزك "تيغازه 001" تشكّل من صهارة لم تصل إلى السطح، بل تصلبت داخل قشرة المريخ، بعد أن قاس عالما الكواكب كارل آغي وكارين زيغلر نظائر الأكسجين في العينة التي وصلت إلى جامعة نيومكسيكو لتصنيفها.

ثمانية أحجار بوزن دون 800 غرام من تجارة الصحراء

جمع صيادون في الصحراء الكبرى أحجاراً داكنة تبرز على الرمال. واشترى جامع خاص ثمانية من أحجار النيزك، وبلغ وزنها الإجمالي أقل من 800 غرام.

حصل الجامع على العينة عبر تجارة النيازك الصحراوية، ثم أرسل قطعة منها إلى جامعة نيومكسيكو لتصنيفها.

تصنيف أولي على أنه شيرغوتيت ثم ملاحظات غريبة

طابقت قيم نظائر الأكسجين في "تيغازه 001" قيم نيازك مريخية أخرى، وإن بدت غريبة بعض الشيء. وصُنّف النيزك في البداية على أنه شيرغوتيت، وهو النوع الأكثر شيوعاً وأحدث عمراً بين النيازك المريخية.

لاحظ آغي خصائص غريبة فتواصل مع ليو. فقد تغيّر أحد معادن النيزك من الداخل بينما بقي جزؤه الخارجي سليماً، وهو عكس ما يحدث في التجوية على الأرض.

ووُجدت في العينة مادة غنية بالمنغنيز مشابهة لما درسه ليو في نيزك "بلاك بيوتي". قال ليو إنه ظنّ العينة مملة في البداية، وإن المادة الغنية بالمنغنيز أرضية المنشأ، لكنه أدرك سريعاً أن العينة مختلفة جداً وخاصة جداً.

بلورات بعرض مليمتر واحد تشير إلى تبريد بطيء

يتكون "تيغازه 001" في معظمه من الفلدسبار، وهو معدن فاتح شائع في قشور الكواكب الصخرية، ويحتوي على بلورات بيروكسيد داكنة مختلطة فيه. قال ليو إن بلورات البيروكسين تشبه بعض الصخور المكشوفة في المرتفعات القمرية، وبلغ عرض البلورات حتى مليمتر واحد.

فسّر العلماء كبر البلورات بأنه مؤشر على تبريد النيزك ببطء، وقال ليو إن الصخور البطيئة التبريد تملك عادة وقتاً لتنمو بلوراتها أكبر.

قدّر الفريق، بمقارنة البلورات بتجارب مخبرية وصخور أرضية، أن "تيغازه 001" برد بمعدل نحو 0.01 درجة مئوية سنوياً. وأشار ذلك التقدير إلى أن النيزك تشكل من صهارة لم تثر بل تصلبت داخل القشرة.