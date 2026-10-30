تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر شمس البارودي وهي تبكي بانهيار عند مدفن زوجها الفنان حسن يوسف ونجلهما الأصغر عبد الله، في أول زيارة لها إلى المقبرة، وذلك في مقطع انتشر خلال الأيام الماضية.

صدمة وإنهاك عند القبر

ظهرت شمس البارودي في المقطع وقد بدت عليها علامات الصدمة والإنهاك وهي تتحدث قرب القبر. وخاطبت زوجها الراحل بعبارات حملت شوقاً ووحدة. وقالت إنها تفتقد حسن يوسف افتقاداً شديداً.

«لو لم يكن حراماً لأقمت معكم»

أوضحت شمس البارودي أنها كانت ستبقى مقيمة إلى جانب زوجها ونجلها عند القبر، لولا أن ذلك محرّم في الدين. وأثار المقطع تعاطفاً واسعاً بين الجمهور وأوساط الوسط الفني، مع دعوات كثيرة لها بالصبر.

زواج استمر أكثر من نصف قرن

دام زواج حسن يوسف وشمس البارودي أكثر من خمسين عاماً. واعتزلت شمس البارودي التمثيل، وابتعد الزوجان عن أضواء الشهرة طوال تلك السنوات.

فقد متتالٍ منذ 2023

توفي عبد الله، نجل الزوجين، غرقاً في صيف عام 2023. وأثّرت وفاته في الحالة الصحية والنفسية لحسن يوسف. ثم رحل حسن يوسف في أكتوبر من عام 2024، لتجد شمس البارودي نفسها وحيدة في مواجهة أحزان الفقد المتتالية.