نشب خلاف علني بين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والإعلامية نجوى إبراهيم، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على خلفية انتقادات وجهتها الأخيرة لإطلالات فنانات في مهرجانات فنية، خلال برنامجها «بيت العز» على إذاعة «نجوم إف إم».

نجوى إبراهيم تنتقد تصاميم مهرجان الجونة

انتقدت نجوى إبراهيم إطلالات بعض الفنانات في المهرجانات الفنية الأخيرة، وعلى رأسها مهرجان الجونة السينمائي. واعتبرت أن التصاميم جاءت مبالغًا فيها وكاشفة للأكتاف.

وتساءلت عن موقف أزواج الفنانات من تلك الإطلالات، وشبهت بعض الفساتين بملابس البحر. واعتبر الوسط الفني أن حديثها تجاوز الحدود وأساء إلى كرامة الفنانات.

مداخلة مباشرة تعبّر عن الصدمة والاستياء

أجرى أشرف زكي مداخلة هاتفية مباشرة على الهواء، عبّر فيها عن صدمته واستيائه هو وزملائه من التشبيهات التي قيلت. وقال إنه لم يتوقع أن تصدر هذه العبارات من إعلامية كبيرة تنتمي إلى الأسرة الفنية نفسها.

وأكد رفضه القاطع لكل ما قيل، ووصفه بأنه إهانة جماعية لا يمكن السكوت عنها. وأوضح أنه لم يتصل بنجوى إبراهيم شخصيًا، بل تواصل رسميًا مع إدارة المحطة لطلب حق الرد والدفاع عن أعضاء النقابة.

نجوى إبراهيم: لم أجرح أحدًا ولم أذكر أسماء

دافعت نجوى إبراهيم عن حقها في التعبير عن رأيها كإعلامية وفنانة. ونفت أنها تعمدت إهانة أو تجريح أي زميل أو فنانة، وأكدت أنها لم تذكر أسماء بعينها في حديثها.

وقالت إن نقدها ينبع من مكانتها وتاريخها الفني ومن منطلق الأمومة. واستندت إلى لقبها «ماما نجوى»، واعتبرت الفنانين الشباب بمثابة أبنائها الذين يحق لها توجيههم وإبداء الملاحظات على سلوكياتهم العامة.

تهدئة الأجواء وتبادل التقدير

انتهى الحوار بتهدئة الأجواء والتأكيد المتبادل على الود والتقدير الإنساني. وأشاد أشرف زكي في ختام المداخلة بتاريخ نجوى إبراهيم ومكانتها الكبيرة، وأعرب عن ثقته في محبتها لزملائها رغم عتابه لها.

وأثنت نجوى إبراهيم على زكي، وقالت إنه يمثل فئة محترمة من الفنانين. وأكدت أن من حقه الطبيعي والشرعي الدفاع عن كرامة نقابته وأعضائها.