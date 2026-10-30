تُجرى غداً في مديرية التربية والتعليم بالجيزة انتخابات اختيار أعضاء لجنة التعليم الخاص، حيث يصوّت ممثلو المدارس الخاصة في المحافظة لانتقاء الأعضاء الثلاثة الذين سيمثلونهم في اللجنة.

ثلاثة مقاعد لأصحاب المدارس في اللجنة

وفقاً للقرار الوزاري رقم 420 المنظم للتعليم الخاص، يُشكَّل في كل مديرية تعليمية لجنة للتعليم الخاص. وتضم هذه اللجنة في عضويتها ثلاثة من أصحاب المدارس الخاصة، يتم اختيارهم من قبل ممثلي مدارس المحافظة من خلال انتخابات تشرف عليها المديرية.

تختص اللجنة ببحث قضايا المدارس الخاصة ومشكلاتها على مستوى المحافظة. وتُنظَّم الانتخابات بإشراف مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك كإجراء قانوني لتشكيل اللجنة لدورة جديدة.

المندوه الحسيني في مقدمة الأوفر حظاً

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الدكتور المندوه الحسيني يتصدر المرشحين الأكثر احتمالاً للفوز. وهو الممثل القانوني لمدارس الحسام والمستقبل بالجيزة، ويُنعت بأن لديه خبرة واسعة في مجال التعليم الخاص.

كما يُوصف الحسيني بأنه الأقدر على تمثيل أصحاب المدارس ضمن عضوية اللجنة، وأن له نفوذاً كبيراً فيها. وقد كان من أشد المدافعين عن تطبيق القانون والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المدارس الخاصة.

يتولى الحسيني رئاسة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، وقد ترأس سابقاً ولمدة طويلة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالقاهرة.

بدوي علام وأبو الفتوح على قائمة المرشحين

من بين المرشحين في القائمة المستشار بدوي علام، الذي يرأس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ويملك مدارس الصفا الخاصة ببولاق الدكرور. وتشمل القائمة أيضاً محمد أبو الفتوح، أحد أصحاب المدارس الخاصة والدولية.

ويُعتبر علام وأبو الفتوح من ذوي الخبرات الممتدة في مجال التعليم الخاص والدولي.