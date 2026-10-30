بعد مرور أسبوع على إطلاق هاتف آيفون دو، أعاد دان باربيرا، مصور الفيديو في الموقع، مراجعة الهاتف بعد فترة استخدام أطول، وخلص إلى أنه أكثر ما تحمس له في آيفون منذ وقت طويل.

لا كسور في شاشات فريق الموقع بعد أسبوع

لم يتعرض أي عضو من فريق الموقع لكسر في الشاشة خلال الأسبوع الأول. غير أن الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي انتشرت على نطاق واسع، ما يجعل تحديد العدد الفعلي للمتضررين أمراً صعباً.

الهواتف التي تصاب بعيب المفصلة المسبب لكسر الشاشة تتضرر بعد الشراء بمدة قصيرة. ويرى باربيرا أن من استخدم الجهاز أسبوعاً كاملاً دون مشكلة فمن غير المرجح أن يواجه هذا العيب.

شاشة خارجية صغيرة يجدها باربيرا مفيدة

يصف باربيرا الشاشة الخارجية بأنها صغيرة، لكنه يجدها عملية لفحص الإشعارات والرد على الرسائل وتصفح التطبيقات والمواقع. وعندما يفتح الهاتف يستخدمه للمهام المتعددة أو لكتابة الرسائل الطويلة.

أعجبه على وجه الخصوص استخدام الجهاز مفتوحاً بالوضع العمودي، إذ يشاهد الفيديو ويستخدم تطبيقاً في الوقت نفسه. كما يرى أن مستشعر بصمة تاتش آي دي سهل الوصول إليه، وأن فتح الهاتف عبر ساعة آبل يعمل على نحو مشابه لفتحه عبر فيس آي دي.

كاميرات مقبولة وبطارية تدوم يوماً كاملاً

يرى باربيرا أن الكاميرات مقبولة فقط، وأن من يكثر من التقريب سيفتقد عدسة التقريب البصري. أما عمر البطارية فيقع بين آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، ومن المرجح أن تدوم يوماً كاملاً لمعظم الناس.

ليست كل التطبيقات محدّثة بعد لتصميم الهاتف الجديد، لكن الوضع يتحسن. وهناك امتداد باسم وايدر يوسّع نافذة سفاري إلى حواف الشاشة الخارجية، ويصفه باربيرا بأنه تحسين كبير.

وقد تظهر حلول أخرى في الأشهر المقبلة مع تعوّد المطورين والمستخدمين على التصميم الجديد. ورغم افتقاده عدسة التقريب البصري، ينوي باربيرا الاستمرار في استخدام الهاتف.