عُقدت قمة بين مصر والمجر في بودابست، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقّع بين البلدين عام 2023، وأشاد الرئيس المجري بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط.

مراسم استقبال رسمية في ميدان كوشوت

أُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في ميدان كوشوت بالعاصمة المجرية. وقال الرئيس المجري إن بلاده تنظر إلى مصر كشريك بالغ الأهمية.

اتفاق مصري روسي على توسيع الشراكة

توافقت مصر وروسيا على توسيع نطاق الشراكة ليشمل مجالات الطاقة الكهربائية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وزار وزير الكهرباء شركة رينيرا، إحدى شركات مؤسسة روسآتوم العاملة في تصنيع بطاريات الليثيوم وأنظمة التخزين.

صادرات مصرية إلى المجر ترتفع 30.9 في المائة

ارتفعت الصادرات المصرية إلى المجر بنسبة 30.9 في المائة. وتصدّرت الفواكه والأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المصرية إلى السوق المجرية.

9 مليارات لمساندة الإنتاج والتصدير والسياحة

خصصت الدولة 9 مليارات لمساندة الإنتاج والتصدير والسياحة، و48 مليارًا لرد الأعباء التصديرية. كما خصصت 5 مليارات للمشروعات الصغيرة.

بئر لوركان - 6 وجائزة في الذكاء الاصطناعي

يُنتج بئر لوركان - 6 نحو 1500 برميل بترول و8 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا. وحصدت هناء أبوالعز المركز الأول في مجال الفيديو الواقعي والذكاء الاصطناعي بمسابقة VOICE-EU.

مائة عام على فتنة الشعر الجاهلي

مرّ مائة عام على فتنة الشعر الجاهلي، وتناول مقال ما تبقى من أطروحة عميد الأدب العربي.