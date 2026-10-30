وزّعت «الحملة الأردنية» بالشراكة مع «الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية» آلاف الوجبات الغذائية على أسر في قطاع غزة، عن روح شهداء الكرك وتخليداً لذكراهم، بحسب بيان أصدرته الهيئة اليوم الجمعة 30 تشرين الأول 2026.

توزيع في شمال القطاع وجنوبه

شملت الحملة مناطق في شمال القطاع وجنوبه. وتركّز العمل على مخيمات النزوح والتجمعات السكانية الأكثر احتياجاً.

تضمنت الوجبات أرزاً مع لحم وأرزاً مع دجاج.

عائلات تقيم قرب «الخط الأصفر»

استهدفت الحملة بصورة خاصة العائلات المقيمة في مناطق خطرة قريبة من «الخط الأصفر» في شمال القطاع. ومن هذه المناطق جباليا والفالوجا ومنطقة الصافي.

وأوضح البيان أن هذه المناطق تعاني ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة.

تضامن من الأهالي مع الأردن

عبّر عدد من أهالي غزة عن تضامنهم مع الأردن في ظل الأحداث الأخيرة. وأكدوا اعتزازهم بالمواقف الأردنية ووقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وجاءت الحملة ضمن جهود إنسانية متواصلة لتوفير الغذاء للأسر الفلسطينية وتخفيف معاناتها. وقال البيان إن المبادرة امتداد لجهود الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في مناطق القطاع.

وشدد البيان على أن الأردن، قيادةً وشعباً، سيبقى إلى جانب أهل غزة.