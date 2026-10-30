خرج المنتخب الإنجليزي من كأس العالم للرغبي ليغ بعد أن كان لسنوات لاعباً أساسياً في البطولة، إذ بلغ نهائيين وأربعة أدوار نصف نهائية في آخر ست نسخ. وتعود أسباب التراجع، بحسب ما يتبين من مسار الإعداد، إلى استعدادات قصيرة ومرتبكة بدأت منذ رحيل المدرب السابق.

مدرب جديد بستة أشهر فقط

غادر شون واين منصبه بعد خسارة سلسلة «آشز» الخريفية الماضية أمام أستراليا بثلاث مباريات دون مقابل (3-0). وعُيّن براين ماكديرموت مدرباً للمنتخب في أبريل، فلم تتجاوز مهلة تحضيره ستة أشهر.

ولم تكن هناك مباراة دولية في منتصف الموسم يبني عليها خطته. كما أن ماكديرموت يقيم في أستراليا لأنه مساعد مدرب فريق غولد كوست تايتانز، فاعتمد على اجتماعات افتراضية للتواصل مع لاعبيه وطاقمه.

حصص ملغاة ورحلة منهكة

خُطط لأربع حصص تدريبية ميدانية في أستراليا قبل البطولة، لكن اكتملت اثنتان فقط. أما اللاعبون المقيمون في بريطانيا فاستغرقت رحلتهم إلى بيرث 48 ساعة تركتهم منهكين.

وشبّه ماكديرموت الرحلة بفيلم «Planes, Trains and Automobiles» (1987) بطولة ستيف مارتن وجون كاندي. وخسرت إنجلترا مباراتها الافتتاحية أمام تونغا بنتيجة 30-12، وهي مباراة كانت خسارتها قد تعني الإقصاء المبكر.

وقال المدرب إنه كان سيتحمس كثيراً لو أُتيحت له أسابيع تحضير أطول أو مباراتان إضافيتان قبل البطولة. ويرى الكاتب أن على المنظمين، الذين وضعوا خطط سفر الفرق، فحص كيف حدث هذا الوضع بعد انتهاء البطولة، وأن مواجهة فرنسا في الافتتاح كانت أنسب، لأنها المنتخب الوحيد الآخر في البطولة الرجالية الذي يضم في الغالب لاعبين من نصف الكرة الشمالي.

معضلة ويكفيلد وتوقيت الاختيار

فاز فريق ويكفيلد ترينيتي تاريخياً بموسم سوبر ليغ، لكن ذلك خلق معضلة في اختيار تشكيلة إنجلترا. فمن بين 14 لاعباً مقيماً في إنجلترا، شارك ثلاثة فقط ضمن التشكيلة في نهائي سوبر ليغ يوم 3 أكتوبر، وهم جورج ويليامز وماتي أشتون وبن كوري.

وأثيرت تساؤلات عمّا إذا كان بالإمكان ترتيب سفر اللاعبين المقيمين في بريطانيا مبكراً، لو عرف ماكديرموت قبل 5 أكتوبر أن لاعبي ويكفيلد الذين يفكر فيهم لن يتوفروا.

وقال ماكديرموت إن المجموعة، إن اجتمعت العام المقبل، ستكون أبعد في مسارها ولن تبدأ من الصفر.