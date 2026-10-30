برزت خلال الساعات الماضية حلول يقدّمها مستخدمون ومطوّرون لتحسين تصفح الويب عبر متصفح سفاري على جهاز «iPhone Duo»، بعدما نشر المستخدم ديلان ماكدونالد نصيحتين لتوسيع مساحة العرض يوم 29 أكتوبر 2026، وأعلن المطوّر جوردي برُوين في اليوم نفسه إطلاق إضافة باسم «Wider».

تصفح الويب نقطة ضعف رغم الإشادة بالبرمجيات

يُعدّ التصفح عبر سفاري من نقاط الضعف الشائعة في الجهاز، مع أن ميزاته البرمجية الأخرى حظيت بإشادة واسعة. وتبدو المشكلة أكثر حدة على الشاشة الخارجية، إذ يشتكي بعض المستخدمين من أن أزرار التحكم المحاذية لليمين تشغل مساحة كبيرة، فتظهر المواقع ضيقة.

وقد أقرّت أبل علنًا بأنها تبحث في سبل تحسين تجربة سفاري على هذه الشاشة.

نصيحتان من ماكدونالد لمساحة أوسع

اقترح ماكدونالد ضبط حجم النص على 90% للحصول على مساحة إضافية على الشاشة. واقترح أيضًا ضبط التكبير الافتراضي للمواقع على 85%، وهو ما يفعّل التخطيط العريض في معظم المواقع.

وأضاف في تعليق لاحق أن نسبة 85% تجعل حجم المواقع يبدو أكثر طبيعية برأيه. أما الفائدة الأساسية منها فهي الحصول، في حالات كثيرة، على تخطيط عريض بنمط سطح المكتب على الشاشة القابلة للطي. والنصيحتان مناسبتان لمن لا يعاني من مشكلة في البصر.

لتغيير حجم النص، يُفتح مسار الإعدادات ← المظهر ← حجم النص، ثم يُحرَّك المنزلق إلى اليسار. أما تكبير الصفحة فمساره الإعدادات ← التطبيقات ← سفاري ← تكبير الصفحة، ثم يُختار 85%.

«Wider»: إضافة مدفوعة بعد تنزيلات مجانية

طوّر برُوين، وهو مطوّر مستقل، الإضافة كحل للمشكلة. وهي توفّر تصفحًا بملء الشاشة في سفاري دون الحاجة إلى متصفح جديد.

أُطلقت الإضافة مجانًا، وكان التنزيل مجانيًا لأول 10 آلاف عملية تنزيل، لكنها صارت الآن تُباع بدفعة لمرة واحدة قدرها 2.99 دولار.

وتُظهر الردود على إعلان برُوين أن الإضافة ما زالت قيد التطوير بسبب حالات خاصة في بعض المواقع. كما تتطلب أذونات خصوصية كي تعمل. ويمكن اعتبارها حلًا مؤقتًا إلى أن تقدّم أبل حلًا رسميًا من جانبها.

ولم يستلم كاتب المقال جهاز «iPhone Duo» بعد، ويتطلع إلى تجربة هذه الإعدادات حين يصله.