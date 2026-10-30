أطلقت أبل تحديث iOS 27.2 الذي يضيف ميزات جديدة إلى تطبيقات الصور والرسائل ومساعد سيري، وأبرز ما فيه لتطبيق «Find My» دعم أجهزة التحكم عن بُعد الخاصة بـ Apple TV 4K.

جهاز غاب طويلًا عن «Find My»

ظل جهاز Siri Remote الخاص بـ Apple TV 4K غائبًا تاريخيًا عن تطبيق «Find My»، فلم يكن بوسع المستخدم تعقّبه كما يفعل مع بقية أجهزته. وكانت هناك طريقة بديلة للعثور عليه عبر تطبيق «Remote» في مركز التحكم، لكن معظم المستخدمين على الأرجح لا يعرفون بوجودها.

بعد التحديث، تظهر أجهزة Siri Remote المتوافقة، من الجيل الثاني فما بعد، في تبويب «الأجهزة» داخل تطبيق «Find My».

توقيت لا يبدو صدفة

يرى كاتب المقال أن توقيت هذه الإضافة ليس عفويًا، إذ سيسهّل الجيل الرابع الجديد من Siri Remote العثور على جهاز التحكم المفقود. فالجهاز الجديد يدعم ميزة «Precision Finding» ويحتوي على مكبّر صوت مدمج.

وإذا ضاع الجهاز داخل المنزل، يستطيع الآيفون إرشاد المستخدم خطوة بخطوة إلى مكانه، مع تشغيل صوت يساعد على تحديد موقعه.

السعر والتوافق

يصل الجهاز الجديد مع الجيل الرابع من Apple TV 4K، ويمكن شراؤه منفصلًا بسعر 59 دولارًا مع الحصول على الميزات الجديدة نفسها. وهو متوافق مع جميع طرازات Apple TV 4K وApple TV HD.

غير أن الاستفادة من ميزة «Precision Finding» تستلزم امتلاك آيفون 17 أو أحدث.

عرض على سماعات AirPods Pro 3

وفي سياق منفصل ذكره المقال، تُعرض سماعات AirPods Pro 3 بسعر 199 دولارًا، بعد أن كان سعرها 249 دولارًا.