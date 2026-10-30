سرق قراصنة نحو 6.3 مليار دولار من منصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة مسجّلة في هذا القطاع. وكتبت يي هي، في منشور على منصة «إكس» صباح الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن المنصة تتوقع السماح بالسحب مجدداً «خلال 48 ساعة».

تجميد مليارات الدولارات من العملات المستقرة

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيذر»، إن شركته جمّدت نحو 1.5 مليار دولار من عملة «يو إس دي تي»، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار تبلغ قيمتها 180 مليار دولار. أما جيريمي أليير، رئيس شركة «سيركل»، ثاني أكبر مُصدر للعملات المستقرة، فأعلن تجميد 800 مليون دولار من عملة «يو إس دي سي» وسط «تقارير عن اختراق محتمل» في «بينانس».

ويمكن لشركات العملات المشفرة تجميد المحافظ التي تُنقل إليها الأموال المسروقة أو تُحفظ فيها. وقالت شركة التحليلات «إليبتيك» إنها تحققت من تجميد 2.8 مليار دولار من العملات المشفرة، معظمها «يو إس دي تي» و«يو إس دي سي».

وأضافت «إليبتيك» أن القراصنة حوّلوا الجزء المتبقي إلى أصول لا يمكن تجميدها، مثل رمز «إيثريوم».

«بينانس» لم تجد دليلاً على اختراق المفاتيح الخاصة

قالت «بينانس» إنها لم تجد دليلاً على اختراق «المفاتيح الخاصة» الفريدة للمستخدمين.

وليس للمنصة مقر رسمي، وقد أصبحت العام الماضي خاضعة للتنظيم في أبوظبي، حيث يقيم تشاو وهي، وهما شريكان عاطفيان. وكانت قد خضعت للتنظيم هناك في ديسمبر 2025.

وضع تنظيمي معقّد في أسواق عدة

أُمرت «بينانس» في يوليو بإنهاء عملياتها في الاتحاد الأوروبي، بعد أن فشلت في الحصول على ترخيص بموجب الإطار التنظيمي الجديد للتكتل. وفي بريطانيا، كانت المنصة قد وافقت سابقاً على منع العملاء البريطانيين من التسجيل فيها، بعد أن حظرتها الجهة الرقابية المالية البريطانية عام 2021.

أما في الولايات المتحدة، فتعمل «بينانس» عبر كيان منفصل عن بقية عملياتها العالمية. وهذا الكيان مسجّل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية، ومرخّص له بالعمل كجهة لتحويل الأموال في 32 ولاية.

سرقات سابقة في القطاع

في الشهر الماضي، سُرق نحو 390 مليون دولار من منصة «بيتغيت»، وقد عوّضت المنصة عملاءها من «صندوق حماية المستخدم» التابع لها.

وكان قراصنة من كوريا الشمالية قد سرقوا نحو ملياري دولار من العملات المشفرة في 2025، بزيادة 50 في المئة عن العام السابق، وفق بيانات شركة «تشيناليسيس».