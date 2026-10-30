كشفت «دور داش» خلال مكالمة أرباح الربع الثالث أن الطلبات الواردة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لجهات خارجية لا تتجاوز «بضع مئات»، وهو رقم ضئيل أمام حجم أعمالها. وتنجز الشركة في المتوسط 3 ملايين عملية توصيل يوميًا، بحسب تقريرها لعام 2025.

«Muse» و«Instinct» و«Fo» بين الوكلاء الخارجيين

تضم قائمة الوكلاء الخارجيين التي أشارت إليها الشركة «Muse» و«Instinct» و«Fo»، إلى جانب وكلاء آخرين لم تُذكر أسماؤهم.

وردًا على سؤال أحد المحللين، قال الرئيس التنفيذي توني شو إن استخدام الوكلاء للطلب مجال لا يزال شديد الديناميكية. وأضاف أنه لا ينبغي مقاومة التقنية، لكن لا ينبغي أيضًا الوقوع في الوهم.

وبيّن شو أن إجمالي الطلبات القادمة من الوكلاء الخارجيين اليوم قد لا يزيد على بضع مئات، وأن المستخدمين ما زالوا يقدّمون طلباتهم في الغالب عبر تطبيق «دور داش».

شركة تريد فهم الاستخدام وبناء علاقة مع المطوّرين

قال شو إن الشركة ترغب في التعرّف أكثر على حالات الاستخدام القائمة على الوكلاء، وفي بناء علاقة جيدة مع الجهات التي تطوّر هؤلاء الوكلاء. وأشار إلى أنها قد تجد مستقبلًا فرصة للإعلان داخلها.

ولا تكتفي «دور داش» بانتظار الوكلاء الخارجيين، إذ طوّرت وكلاءها الخاصين. فقد أطلقت في يونيو روبوت محادثة باسم «Ask DoorDash» يتيح للمستخدمين تقديم الطلبات عبر الأوامر النصية والصور. وفي يوليو أطلقت وكيلًا يعمل عبر سطر الأوامر (CLI)، ثم أطلقت في سبتمبر وكيلًا يحوّل النصوص إلى طلبات.

كما أصدرت الشركة بروتوكول «MCP» لإتاحة الطلب من روبوتات محادثة أخرى لأغراض الطلبات المؤسسية.

المنصات تتباين في فتح أبوابها أمام الوكلاء

لا تزال المواقع تقرّر بنفسها ما إذا كانت ستسمح لهؤلاء الوكلاء بالوصول إلى محتواها، والمواقف متباينة. فـ«أمازون» تحظر الوكلاء الشخصيين، بينما فتحت «وولمارت» الباب أمامهم لاجتذاب جزء من أعمال منافسيها.