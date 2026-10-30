قضت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، يوم الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بإلزام الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بالسماح للفرق الروسية بخوض عدد من بطولاته في موسم 2026-2027. ويُنهي الحكم، في جزء منه، غياباً روسياً عن المنافسات الدولية بدأ عام 2022.

قبول استئناف واحد من ثلاثة

تلقت المحكمة ثلاثة استئنافات منفصلة قدمها الاتحاد الروسي لهوكي الجليد ضد الاتحاد الدولي. تعلقت الاستئنافات بمشاركة الفرق الروسية في مسابقات الاتحاد الدولي، وبحضور الاتحاد الروسي مؤتمر الاتحاد الدولي.

غير أن المحكمة قبلت استئنافاً واحداً فقط، وأمرت بموجبه بالسماح للفرق الروسية بالمشاركة في بطولات مقررة في عامي 2026 و2027.

خمس بطولات تشملها العودة

تشمل القائمة بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها كندا من 26 ديسمبر/كانون الأول 2026 حتى 5 يناير/كانون الثاني 2027. وبعدها مباشرة تأتي بطولة السيدات العالمية لمن هن دون 18 عاماً، وتُقام في التشيك بين 8 و16 يناير/كانون الثاني 2027.

أما بطولة العالم للرجال تحت 18 عاماً فتُقام في الولايات المتحدة من 22 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار 2027. وتحتضن ألمانيا بطولة العالم للرجال من 14 إلى 30 مايو/أيار 2027، في حين تستضيف كندا بطولة العالم للسيدات في نوفمبر/تشرين الثاني 2027.

المحكمة: لا أدلة كافية على المخاوف الأمنية

بيّنت المحكمة أن الاتحاد الدولي لم يقدم أدلة كافية تسند المخاوف الأمنية التي استند إليها في قرار الاستبعاد. وأكدت أن حكمها لا يبحث في قضايا أخرى، منها مشاركة الفرق الروسية من دون رموز وطنية وبصفة الرياضيين المحايدين، أو أي إجراءات تنظيمية أخرى محتملة.

ردان متباينان من الجانبين

أبدى الاتحاد الدولي خيبة أمله من الحكم، وقال إن قراراته السابقة كانت لازمة لحماية سلامة جميع المشاركين وأمنهم ولصون نزاهة مسابقاته. وأضاف أنه يحترم سلطة المحكمة وسيتعامل مع قرارها، لكنه نبّه إلى أن الحكم لا يزيل المخاوف التي قامت عليها تقييماته السابقة.

في المقابل، اعتبر وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، في منشور على «تيليجرام»، أن المحكمة أقرت بوجاهة مطالب الاتحاد الروسي في النقاط الرئيسية.

وكان الاتحاد الدولي قد استبعد الفرق الروسية عام 2022 مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.