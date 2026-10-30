حصل هاتف أوبو Reno17 F 5G على شهادة من الهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات في تايلاند (NBTC)، في إشارة جديدة إلى اقتراب طرحه في الأسواق الدولية، فيما أكدت الشركة الصينية أنها ستكشف عن سلسلة Reno17 في الصين الشهر المقبل.

ظهور الهاتف في قائمة NBTC برمز CPH3013

سجّلت الهيئة التايلاندية الهاتف تحت رمز الطراز CPH3013. ولا تتضمن القائمة أي معلومات إضافية عن مواصفات الجهاز أو سعره.

وكان هاتف Reno17 5G، برمز الطراز CPH2975، قد نال شهادة الهيئة نفسها قبل شقيقه Reno17 F 5G.

شهادات سابقة من الهند وإندونيسيا

لم تكن تايلاند المحطة الأولى للجهاز. فقد سبق أن حصل على شهادات من جهات أخرى، من بينها مكتب المعايير الهندية (BIS) في الهند، وشهادة TKDN في إندونيسيا.

وتشير هذه الشهادات مجتمعةً إلى أن إطلاقه على المستوى الدولي ليس بعيدًا. غير أن الشركة لم تعلن رسميًا موعد طرح السلسلة عالميًا.

مواصفات كشفتها شهادة NBD

نال الهاتف كذلك شهادة من جهة تُعرف باسم NBD، وقد كشفت بعض مواصفاته. فمن المنتظر أن يأتي بشاشة OLED بقياس 6.57 بوصة.

وبحسب البيانات نفسها، سيحمل الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

ويُتوقع أن تعلن أوبو مزيدًا من التفاصيل عن أجهزة سلسلة Reno17 خلال الأسابيع المقبلة.