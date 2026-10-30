كشف دييغو موريرا، جناح ميلان، أن مواطنه إيدين هازارد «مصدر إلهام» له، وأن كريستيانو رونالدو يظل لاعبه المفضل «بفارق كبير»، وذلك في حديث إلى قناة «دازن» عشية ديربي ميلانو أمام إنتر المقرر غداً السبت.

رونالدو القدوة الأولى

عرض المحاور على موريرا صوراً لأقاربه ولبعض مثله الكروية العليا، فبدأ بالحديث عن رونالدو الذي وصفه بأنه أعظم لاعب على الإطلاق. وقال إنه تمنى في صغره أن يشبهه حتى في تسريحة الشعر، لكن كثافة شعره حالت دون ذلك.

وأضاف أنه أراد السير على نهج النجم البرتغالي واعتبره قدوة، وشكره لأنه جعله يؤمن بنفسه. وأشار إلى أن رونالدو، الذي يبلغ 42 أو 43 عاماً، ما زال يسجل ويلعب ويحافظ على لياقته، معرباً عن سعادته لأنه وُلد في ذروة مسيرة اللاعب.

هازارد بين المصادر الملهمة

ومن بين الصور التي عُرضت عليه، ظهر هازارد نجم تشيلسي وريال مدريد السابق. ووصفه موريرا بأنه لاعب كبير وموهوب ومن أفضل اللاعبين، وقال إن مشاهدة أمثاله تدفعه إلى التطور كل يوم.

كما شكر هازارد على ما قدمه لكرة القدم، ووصفه بأنه كان لاعباً مذهلاً.

استعدادات الديربي وعلاقته برابيو

عاد موريرا إلى تدريبات ميلان هذا الأسبوع، وهو مرشح للبدء أساسياً في مواجهة الغد. ووصف الديربي بأنه من أكبر ديربيات أوروبا، مؤكداً أن الفريق متحمس له.

وأشاد بزميله أدريان رابيو، قائلاً إنه استقبله بحفاوة منذ يومه الأول. وأوضح أن رابيو يتحدث الفرنسية، وأنهما يكونان آخر من يغادر غرفة الملابس، فيتناولان الطعام معاً ويتحدثان عن الحياة وكرة القدم. وكان رابيو قد تعافى من إصابته وسيكون متاحاً لمواجهة إنتر.

مسيرته مع ميلان

انضم موريرا، البالغ 22 عاماً، إلى ميلان الصيف الماضي في صفقة قيمتها 50 مليون يورو. واختار في البداية الرقم 7 الذي ارتداه أسطورة النادي كاكا، لكنه فضّل لاحقاً الرقم 22 لأنه يبدو جميلاً على ظهره.

وسجل اللاعب هذا الموسم ثلاثة أهداف وصنع هدفاً واحداً في سبع مباريات في جميع المسابقات.