اندلع حريق في ناقلة نفط كانت تغادر مضيق هرمز يوم الخميس، بعد أن ثُبّتت عبوتان ناسفتان على هيكلها، على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في سلطنة عُمان.

زورق صغير يثبّت العبوتين فوق خط الماء

اقترب زورق صغير من الجهة اليسرى للناقلة وثبّت العبوتين على الهيكل فوق خط الماء. تسبب الانفجاران في حريق بغرفة المحركات عطّل السفينة بشكل مؤقت.

أُخمد الحريق لاحقاً، وواصلت الناقلة طريقها إلى ميناء التوقف التالي. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بعد التحقق أن طاقم الناقلة بخير وأنه لا أثر بيئياً للحادث، وهو الحادث الذي أُبلغ عنه للمرة الثالثة في إنذار صادر عن الهيئة.

الحرس الثوري يتحدث عن ألغام ويشكك في الرواية الأمريكية

في اليوم نفسه، ادّعى الحرس الثوري الإيراني أن أربع ناقلات اصطدمت بألغام في مضيق هرمز. وشكّك في قول القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام من مسارات العبور الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن واقع المضيق يُحسم جواً وبراً وبحراً، لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا في غرف الحرب الإعلامية الأمريكية.

برنت عند 117 دولاراً والأسواق تترقب

ارتفعت أسعار النفط مجدداً في وقت مبكر من يوم الجمعة بفعل تجدد التوتر واستمرار هجمات الحوثيين على بنى تحتية سعودية. وبلغ خام برنت 117 دولاراً للبرميل في التداول الآسيوي.

ويتجه الخام إلى تسجيل مكسب شهري رابع على التوالي. وتسود الأسواق مخاوف من تصعيد وشيك في إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.