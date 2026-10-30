تصدّر تطبيق «Chromagraph Camera»، الذي طوّره المخرج رايان جونسون لالتقاط الصور على الآيفون، قائمة التطبيقات المدفوعة في متجر «آب ستور» بعد أن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. ويحتل التطبيق حاليًا المرتبة الأولى في فئة «الصور والفيديو» على المتجر الأمريكي.

إعلان على «إكس» يحصد ستة ملايين مشاهدة في يوم

أعلن جونسون عن التطبيق عبر منصة «إكس»، فحصد إعلانه ستة ملايين مشاهدة خلال يوم واحد. وسارع المستخدمون إلى تجربته ونشر الصور التي التقطوها به، وبلغت إعجابات بعض المنشورات آلاف الإعجابات.

يُعرف جونسون بكتابة وإخراج أفلام «Knives Out» و«Glass Onion» و«Star Wars: The Last Jedi».

تقنيات السينما في جيب المستخدم

شارك في تطوير التطبيق مدير التصوير ستيف يدلين، الذي يعمل مع جونسون منذ زمن طويل، والمبرمج إريك كاميرون. واستعان الثلاثة بتقنيات معالجة الصور التي استخدموها في أفلامهم، ونقلوها إلى التصوير الفوتوغرافي بالآيفون.

يلتقط التطبيق الصور بصيغة RAW، ثم يعالجها بأساليب طوّرها يدلين لأفلامه. وتمنح هذه المعالجة الصور طابعًا مميزًا في الألوان والتباين والحبيبات.

ويضيف التطبيق تأثير «الهالة» (halation)، وهو توهج ناعم يحيط بالمناطق الساطعة في الصورة.

تحكم بالمظهر وتحرير لا يمسّ الملف الأصلي

يستطيع المستخدم ضبط المظهر النهائي عبر عناصر تحكم في اللون والدرجات اللونية والملمس. ولا يظهر التأثير لحظة التصوير، بل بعد التقاط الصورة، عند فتح معرض الصور داخل التطبيق.

وتُحفظ ملفات RAW الأصلية دون أي تغيير، ما يتيح العودة إلى التحريرات وتعديلها في أي وقت لاحق.

أما التصدير فيتم بصيغة JPEG أو HEIC مع تطبيق المعالجة على الصورة. ويوفر التطبيق كذلك خيار تصدير تلقائي، يرسل كل صورة جاهزة مباشرة إلى مكتبة الصور في الهاتف.

السعر ومتطلبات التشغيل

يُباع التطبيق في «آب ستور» بسعر 12.99 دولارًا يُدفع مرة واحدة. ويتطلب تشغيله نظام iOS 17 أو أحدث.