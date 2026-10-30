«سترافا» تفتح بيانات مشتركيها أمام «جيميني» لتحليل التمارين والسباقات

أعلنت «سترافا» ربط حسابات مشتركيها مباشرة بمساعد «جيميني» من «جوجل»، بما يتيح للمساعد الرد على أسئلة الرياضيين اعتمادًا على سجل نشاطهم. وتقول الشركة إن الإجابات ستكون أكثر تخصيصًا وأوفر سياقًا من الردود العامة.

ما الذي يستطيع «جيميني» فعله ببيانات المستخدم

بعد إتمام الربط، يحلّل «جيميني» بيانات المستخدم ويجيب عن أسئلة محددة. فيستطيع أن يبيّن هل أصبح العدّاء أسرع عند معدل نبض القلب نفسه، وأن يوضح أثر تمارين القوة في أدائه.

ويقدّم كذلك تحليلًا مفصّلًا لآخر سباق شارك فيه المستخدم. ويقارن أسرع سباق 10 كيلومترات له هذا العام بأفضل رقم سجّله على الإطلاق.

ومن بين ما يمكنه استخراجه أطول سلسلة أيام جري متواصلة على «سترافا»، وما إذا كان الطقس قد أثّر في الأداء.

خطوة تبني على موصّل «كلود»

يبني الإعلان الجديد على إطلاق سابق في يونيو، حين طرحت «سترافا» موصّل «بروتوكول سياق النموذج» (MCP). وأتاح ذلك الموصّل للمشتركين الاستعلام عن بياناتهم عبر «كلود» للحصول على رؤى تدريبية معمّقة.

ربط اختياري للقراءة فقط ومقيّد جغرافيًا

تؤكد «سترافا» أن الربط بـ«جيميني» اختياري تمامًا وللقراءة فقط. والمستخدم هو من يقرر تفعيله، وبإمكانه إلغاؤه في أي وقت.

الميزة متاحة لمستخدمي «سترافا» عبر جميع باقات «جيميني»، لكن داخل الولايات المتحدة فقط.

أما خطوات الربط فتبدأ بفتح «جيميني» والانتقال إلى «Personal Intelligence». بعدها يختار المستخدم «سترافا» ضمن التطبيقات المتصلة، ثم يسجّل الدخول بحسابه على «سترافا». وأخيرًا يمنح «جيميني» الإذن بالاتصال بالمنصة.