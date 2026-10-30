فازت إنجلترا على بابوا غينيا الجديدة بنتيجة 34-12 في كأس العالم للرغبي ليغ، لكن الفارق لم يكن كافياً لتأمين مكان في الدور نصف النهائي، فيما تبقى حظوظها معلّقة بنتيجة مباراة تونغا وساموا.

بداية قوية وشوط أول بلا رد

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بأداء هجومي واضح، وتقدّم 22-0 بعد 22 دقيقة فقط. وأنهى الشوط الأول متقدماً 24-0.

سجّل مات أشتون وإيه جيه برمسون ودومينيك يونغ وهاري سميث التيمات الأربعة الأولى. وأضاف مورغان نولز وميكي لويس تيمين آخرين لاحقاً. وسجّل ساڤالا خمسة أهداف من ركلات التحويل، وأضاف سميث هدفاً واحداً.

وكان المدرب براين ماكديرموت قد طلب من لاعبيه الصبر قبل انطلاق اللقاء.

أخطاء كثيرة تعيد الثقة إلى الخصم

تراجع إيقاع إنجلترا بعد الاستراحة. فقد فقدت الكرة مراراً وارتكبت مخالفات عديدة، ما أعاد الثقة إلى منتخب بابوا غينيا الجديدة.

وجُرّد لاعب الوسط هيربي فارنورث من الكرة وهو يركض نحو خط التيم، قبل لحظات من تيم لويس. وبلغ عدد أخطاء إنجلترا 21 خطأً، بنسبة إتمام للكرات لم تتجاوز 57%.

وسجّل دودلي دوتوي وغايرو ڤورو تيمين لبابوا غينيا الجديدة، وأضاف مارتن هدفين.

حسابات النصف النهائي

كانت إنجلترا قد خسرت مباراتها الافتتاحية أمام تونغا، ولذلك كان المطلوب منها الفوز بفارق كبير في مباراتيها المتبقيتين. وحققت في المباراة السابقة فوزاً ساحقاً على فرنسا بنتيجة 82-0.

غير أن عليها تعويض فارق 68 نقطة عن منتخب ساموا لتبلغ نصف النهائي، وهو ما لم تحققه أمام بابوا غينيا الجديدة. ولن تبلغ هذا الدور إلا إذا فازت تونغا على ساموا بأكثر من 46 نقطة.

ويدرّب تونغا كريستيان وولف، ويبدو هذا الاحتمال ضعيفاً جداً. فقد خسرت تونغا أمام ساموا 34-6 قبل 12 شهراً في بريزبين، ولم تفز على جارتها منذ عام 2018.