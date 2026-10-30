أمر مدرب يوفنتوس لوتشانو سباليتي لاعبيه بمعسكر تدريبي مغلق يستمر يومين استعدادًا لمواجهة نابولي الحاسمة في الدوري الإيطالي، فيما يواجه المدرب التوسكاني انتقادات من جزء من غرفة الملابس وضغوطًا متزايدة على مستقبله.

لاعبون يشكون من كثرة الكلام في التدريبات

تفيد صحيفة بأن جزءًا من غرفة ملابس «البيانكونيري» غير راضٍ عن أساليب سباليتي. والسبب أن بعض اللاعبين يرون أن المدرب يتحدث كثيرًا أثناء الحصص التدريبية.

ويقول هؤلاء إن الإسهاب في الشرح يُحدث فترات توقف طويلة داخل التمارين، ويحدّ من وتيرتها وحدّتها.

نتائج متعثرة وخسارة أمام جنوى

لم يجمع يوفنتوس سوى 14 نقطة من تسع مباريات في الدوري هذا الموسم. وخسر الفريق مباراتين من آخر ثلاث مباريات.

وكانت أحدث الخسارات يوم الخميس أمام جنوى بنتيجة 2-0. وبعد المباراة ألقى الرئيس التنفيذي للنادي جيوفاني كارنيفالي كلمة حازمة في غرفة الملابس، طلب فيها من اللاعبين تحمّل مسؤولية النتائج السيئة حتى الآن.

مستقبل المدرب على المحك

يقاتل سباليتي من أجل البقاء في منصبه رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2028. وكان النادي قد عيّنه قبل عام بالضبط.

ورغم الضغوط، لم يجرِ يوفنتوس محادثات رسمية مع أي مرشح محتمل لخلافته. غير أن أسماء ثلاثة مدربين ارتبطت بتدريب الفريق في ملعب أليانز، هم ستيفانو بيولي وباولو سوزا وأنطونيو كونتي.