يتجه بايرن ميونخ إلى البحث عن جناح جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وقد يعيد فتح ملف ريو نغومها، جناح ليفربول، بعد أن تعذّر عليه ضمه في الصيف الماضي. وجاء ذلك في عمود للصحفي كريستيان فالك، أشار فيه إلى حاجة النادي البافاري إلى تعويض غياب لويس دياز المصاب.

دياز يوافق على التعاقد مع بديل

ذكر التقرير أن دياز، الدولي الكولومبي، وافق بنفسه على أن يتعاقد بايرن مع لاعب آخر يشغل مكانه أثناء فترة الإصابة. وغياب دياز سيكون خسارة كبيرة للفريق البافاري.

وقد يتحول اللاعب الجديد، بعد عودة دياز، إلى خيار للتناوب في مركز الجناح. ويرى التقرير أن لاعباً بمواصفات نغومها يمكن أن يساعد المدرب فنسنت كومباني على تجاوز هذا الغياب.

صفقة كادت تكتمل في الصيف

تمسّك ليفربول بنغومها، البالغ 18 عاماً، حين أبدى بايرن اهتمامه به في الصيف الماضي. لكن المفاوضات سبقت ذلك بأسابيع. فقد كتب مراسل «سكاي ألمانيا» فلوريان بليتنبيرغ في 5 يونيو 2026 أن نغومها كان المرشح السري الذي تفاوض معه بايرن طوال تلك المدة.

وبحسب بليتنبيرغ، توصل بايرن إلى اتفاق شفهي كامل مع اللاعب ومحيطه يوم الثلاثاء 26 مايو. وكان نغومها أولوية مطلقة للنادي البافاري كبديل لدياز، إلى جانب السعي إلى ضم أنتوني غوردون.

غير أن الصفقة توقفت مؤقتاً يوم الخميس 4 يونيو، أي قبل يوم من تغريدة بليتنبيرغ. ولم يكن واضحاً حينها إن كانت الأندية ستتوصل إلى اتفاقات بشأن براون وسايباري.

أما كومباني فقد وافق على صفقة نغومها بعد محادثات شخصية مع اللاعب، وكان عمره حينها 17 عاماً.

ليفربول يحرص على الاحتفاظ باللاعب

يرى التقرير أن بايرن قد يحاول التعاقد مع نغومها مجدداً لسد فراغ دياز. لكن موقف ليفربول لا يبدو أسهل مما كان عليه في الصيف.

فقد أصبح نغومها لاعباً أساسياً أكثر في ليفربول مقارنة بالموسم الماضي، وزادت مشاركته مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة. ويعني ذلك أن النادي الإنجليزي سيحاول إبقاءه أطول فترة ممكنة.