أكد جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان، وجود محادثات بشأن احتمال الاستحواذ على نادي النصر السعودي، وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية ونُشرت اليوم الجمعة 30 أكتوبر.

الجانب السعودي بادر بالاتصال

قال كاردينالي إن الاتصالات جرت لتقييم الفرصة، وإن الطرف السعودي هو من اقترب منه لدراستها. ووصف المرحلة الحالية بأنها أولية، دون أن يحدد موعداً لأي خطوة لاحقة.

ويدور الحديث، بحسب ما ورد في المقابلة، عن حصة الأغلبية في النادي الذي ينافس في الدوري السعودي للمحترفين.

اهتمام بلقاء رونالدو

أوضح مالك ميلان أنه يعمل كثيراً في الشرق الأوسط، وأعرب عن رغبته في لقاء كريستيانو رونالدو. وقال إنه فضولي لمعرفة ما قد يريد النجم البرتغالي فعله عندما يتوقف عن اللعب، وما الدور الذي يمكن أن يؤديه مستقبلاً في النادي السعودي.

وأضاف أنه سيواصل دراسة إمكانات الاستثمار في عدة أندية، مشيراً إلى أنه يملك أصلاً نادي تولوز الفرنسي ونادي ميلان.

ثقة في أموريم ووعود بالتعزيز

وفي المقابلة نفسها، شدد كاردينالي على أنه لا يزال يثق تمام الثقة بمدرب ميلان روبن أموريم. ووعد بضخ مزيد من الاستثمار في التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أسبوع حافل في ميلانو

أمضى كاردينالي الأيام الأخيرة في ميلانو، وحضر مباراتي ميلان الأخيرتين في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي وبولونيا. كما شارك يوم الخميس في فعالية للكشف عن الملعب الجديد لميلان وإنتر.

ومن المنتظر أن يحضر غداً مباراة فريقه أمام جاره إنتر على ملعب سان سيرو، وهي أول مواجهة بين الفريقين في «ديربي ديلا مادونينا» هذا الموسم.