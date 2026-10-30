حسم كريستيانو رونالدو مباراة نادي النصر أمام نادي الخلود بنتيجة 5-3 في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجّل ثلاثة أهداف في 15 دقيقة من الشوط الثاني، ليرتفع رصيده إلى 985 هدفاً في مسيرته.

ثلاثية تكسر التعادل 2-2

كانت المباراة متكافئة حتى لحظة التعادل 2-2. جاء هدفا التعادل للفريقين من أنجيلو غابرييل وساديو ماني، قبل أن يتدخل المهاجم البرتغالي ويحسم النتيجة لصالح فريقه.

وكان للبرتغالي جواو فيليكس دور بارز في هذا الفوز، إذ قدّم أربع تمريرات حاسمة، منها تمريرتان لهدفين من أهداف رونالدو.

الثلاثية رقم 67 في مسيرة اللاعب البالغ 41 عاماً

هذه الثلاثية هي السابعة والستون في مسيرة رونالدو البالغ 41 عاماً. وتوزّعت ثلاثياته السابقة بين عدة أندية ومنتخب بلاده، فقد سجّل سبعاً مع النصر، و44 مع ريال مدريد، و10 مع منتخب البرتغال، وثلاثاً مع مانشستر يونايتد، وثلاثاً مع يوفنتوس.

وفاز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وحقق ألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية. وهو الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال.

عقد يتبقى منه عام وتلميح إلى الاعتزال

يقضي رونالدو نحو أربع سنوات مع النصر، وبقي في عقده عام واحد. وكان قد قال في آب/أغسطس إن هذا «ربما» يكون آخر موسم له في اللعب، في تلميح إلى الاعتزال.

النصر ثانياً ومباراة مؤجلة أمام المتصدر

يحتل النصر، بطل الدوري السعودي الحالي، المركز الثاني في الترتيب. ولدى الفريق مباراة مؤجلة مقارنة بالقادسية، المتصدر.